Desaparece Adalberto Monarque Curiel, expresidente del Consejo Estatal Electoral, de 80 años

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Adalberto Monarque, quien fuera presidente del Concejo Estatal Electoral fue reportado como desaparecido y las autoridades piden apoyo a la ciudanía para brindar cualquier información que ayude a la localización de su paradero, dado que sus familiares tienen un par de días sin saber nada de él y esperan que pronto pueda volver a casa.

Fue la tarde del lunes 3 de julio cuando el abogado de 80 años tuvo contacto por última vez, esto mientras se encontraba en el restaurante Xochimilco, en Villa de Seris. El automóvil en el que transitaba es un Passat 2016 color plata, con placas WFA1414.

Por el momento la Fiscalía se encuentra realizando las investigaciones pertinentes alrededor de su desaparición, pero cualquier dato que pueda aportar a su búsqueda se invita a informarlo al 911 y al teléfono 6621 24 51 72, pues hasta la publicación de esta nota no existen grandes avances, así que en redes sociales circula su fotografía.

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGES), durante el mes de marzo localizaron a 150 personas que tenían reporte de desaparecidas en la región, aunque entre esa cifra algunos sin vida, así que la dependencia solicita a las personas que tienen a un familiar desaparecido que levanten la denuncia correspondiente y evitar dejar que pase el tiempo.

Por otra parte, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta el 5 de abril del 2023 registró 111 mil 740 personas desaparecidas y no localizadas. De entre ellas, 97 mil 480 eran desaparecidas y 14 mil 260 no localizadas.

No obstante, las cifras pueden crecer considerablemente ya que de acuerdo a expertos en la materia, la mayoría de casos de desaparición no son reportados, así que el total de víctimas debe ser más alto y Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias señaló que solo en el 35% de las veces se han condenado a los perpetradores.

Fuente: Tribuna