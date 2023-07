Equipo de Claudia Sheinbaum se deslinda de pintas en puentes de Hermosillo y Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante rueda de prensa realizada en el municipio de Cajeme, el coordinador en Sonora de la campaña de Claudia Sheinbaum, Heriberto Aguilar Castillo señaló que aun cuando si realizan pintas como propaganda a la imagen de la aspirante presidencial en espacios privados, se deslindan de las que son colocadas en lugares prohibidos, argumentando que las imágenes y letras que han colocado en puentes tanto de Hermosillo como de Obregón no corresponden a las utilizadas por su grupo de trabajo.

Estas pintas en los puentes señalados no tienen que ver con las nuestras, chequen la forma, la tipografía, el eslogan que usan, no es el que traemos en esta dinámica de la contienda, no tiene nada que ver con nosotros”, declaró.