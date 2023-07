Alcalde de Cajeme reconoce problema de inseguridad: Afectados son parte de la delincuencia, dice

Cajeme, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, reconoció que el municipio que gobierna enfrenta un problema de inseguridad, sin embargo, destacó que los ciudadanos en lo general se sienten seguros al momento de desarrollar sus actividades habituales.

El presidente municipal de Cajeme mencionó que en el caso de las agresiones con arma de fuego que se registran en la región, en el 97 por ciento de los casos, únicamente resultan afectados aquellos que forman parte de la delincuencia, sin afectar a la población civil, salvo en casos muy excepcionales.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El alcalde de Cajeme reconoció la violencia que se vive en la entidad. Foto: Ilustrativa

Lo he dicho varias veces y no le he dicho porque se me ha ocurrido, sino porque me lo ha dicho gente que esta entrada al respecto, que pese a la violencia homicida que se da entre los delincuentes, en el municipio de Cajeme se vive más tranquilo que en muchas ciudades del país en donde ciertamente no se puede transitar y ahí si se van contra la población civil”, manifestó el alcalde de Cajeme-