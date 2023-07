Adultos mayores denuncian mal servicio del Banco Bienestar en Cajeme; reportan mala logística

Ciudad Obregón, Sonora.- Para María Esparza el cobrar su pensión bimestral del programa de adultos mayores de la Secretaría de Bienestar, resulta todo un calvario y es que, a sus 74 años de edad, y por vivir sola, debe de levantarse desde primera hora para poder agarrar un lugar entre los primeros usuarios, lo cual no le garantiza perder todo el día, aguantar los intensos rayos del sol, el calor, sumados al dolor de espalda y piernas, que le genera su osteoporosis.

En Cajeme el caso de María no es extraordinario y es que cada bimestre cientos usuarios denuncian que al acudir a los bancos habilitados para su pago sufren de largas filas, falta de espacios para resguardarse del sol, así como del poco personal para la atención de los adultos mayores.

Armida Castelo, vecina de la colonia Municipio Libre compartió que aun cuando le queda más cerca la sucursal Centro, cuando le toca ir por su pago, prefiere ir al banco del Bienestar ubicado en la colonia Villas del Campestre, debido a que esta, a diferencia de la otra, cuenta con cajero automático, lo cual agiliza el tiempo de espera.

Lo malo es que no siempre resulta en lo esperado a veces llegas y no está funcionando el cajero, ya sea por falta de energía eléctrica o por falta de efectivo, además de que la mayoría de los adultos mayores desconocen cómo utilizarlos, ya sea por la tecnología o por las letras pequeñas de la pantalla y toca ir de una sucursal a otra a ver en donde hay dinero o menos gente”, explicó.

La ciudadana Dolores Elenes añadió que cada cierto tiempo personal de la institución bancaria salen a informar a los adultos que pueden revisar sus depósitos a través de la aplicación móvil, así como acudir a cualquier cajero automático a realizar el retiro mediante el pago de una comisión.

Muchos no sabemos ni utilizar estos aparatos inteligentes y aparte en los cajeros de otros bancos nos cobra por movimiento y es común que no reconozca la tarjeta y se las quede y pues ni modo que no coma, o que no pague mis medicamentos, no puedo decir en la farmacia o en el supermercado que ya que el sistema quiera darme el dinero le pago”, declaró.