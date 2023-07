Al borde del llanto, esposas de policías 'levantados' claman justicia al exterior del Palacio Municipal

Ciudad Obregón, Sonora.- Al borde de las lágrimas, las esposas y familiares de los tres elementos policiacos privados de su libertad el 30 de junio pasado en la comunidad de Pueblo Yaqui, se manifestaron en la explanada del Palacio Municipal, para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno mayor celeridad en las acciones de búsqueda y rescate de los desaparecidos.

Por favor, yo se los pido se los ruego que los busquen, señor gobernador búsquelos por favor aquí no hemos tenido respuestas, dicen que tenemos seguridad, ninguna patrulla se pasa por mi casa ni por casa de mis suegros que es de donde se los llevaron” imploró al borde del llanto Marcela Mariscal Cantúa, esposa de Marco Antonio de 48 años de edad.

La afligida mujer, desmintió las declaraciones emitidas por el alcalde de Cajeme Javier Lamarque, en torno a que la autoridad municipal estaba en contacto con las familias de los agentes policiacos y agregó que tampoco les han brindado protección.

Agregó que el día de los hechos, la familia se encontraba reunida en casa de sus suegros, cuando el grupo de hombres armados, llegaron al domicilio y en presencia de los hijos y nietos de los uniformados se los llevaron y tras ocho días, aún no tienen conocimiento de su paradero, ni de algún avance en las investigaciones.

Por su parte, Daniela Otero suplicaba a las autoridades que trabajen para regresar a los elementos de seguridad pública a sus hogares, “por favor por favor” imploraba la angustiada esposa y madre de familia, quien también expresó que no desean saber quién o quiénes fueron los responsables, solo esperan el regreso de sus familiares a casa.

No sabemos nada, fue de una manera muy cruel, ahí estaban sus hijos, mis suegros están derrotados no sabemos si lleguen para cuando ellos regresen, no exigimos saber nada nomas que estén con nosotros”, suplicaba la esposa de Carlos Armando mientras la invadía el llanto.