Líder del Movimiento por el Libre Tránsito acusa a las autoridades de ser "generadores de violencia"

Ciudad Obregón, Sonora.- Alba Luz Borbón, acusó a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, de ser ellos los verdaderos generadores de violencia que se vive no solo en Sonora, sino en todo el país, debido a la impunidad con la que trabajan.

La líder del Movimiento por el Libre Tránsito señaló de manera general a los gobiernos de provocar violencia, desde el momento en el que recurren a los grupos delincuenciales y solicitarles recursos económicos para realizar sus campañas políticas.

Ellos son los generadores de violencia, desde que te vas a manifestar, o te manda violadores o te mandan incitadores, yo no tengo cola que me pisen, yo lo que me pregunten respondo”, afirmó.