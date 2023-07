"Ocho días sin mis hijos": El triste reclamo de la madre de los tres policías 'levantados' en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Hace una semana, tres hermanos fueron secuestrados por un comando armado en pleno corazón de Pueblo Yaqui; se trataba de José de Jesús, Marco Antonio y Carlos Armando López Félix.

El hecho parcería poco, o al menos normal en un municipio como Cajeme, donde la inseguridad y la violencia imponen su ley a cualquier hora y por cualquier argumento, pero se agrava cuando el trío de víctimas son policías.

A siete días de su desaparición forzada y de la nula respuesta tanto de las autoridades municipales como de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la familia se armó de valor y decidió romper el silencio, acudiendo a los medios de comunicación pese a las amenazas del crimen y las advertencias oficiales.

"Ocho días, ocho días sin mis hijos” dijo llorando la madre de estos tres elementos, al tiempo en que Carmen, su hermana, atendió a los reporteros.

Por favor les pido a toda la ciudadanía que me apoyen en buscarlos, porque no es posible que hasta ahorita no sepan dónde están”, expuso, cuestionando a las autoridades de su ineficiencia para ofrecer resultados.