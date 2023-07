A una semana, familiares de policías desaparecidos se manifiestan en Ayuntamiento de Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- A una semana de la privación ilegal de la libertad de los agentes de la Policía municipal de Cajeme, Marcos Antonio, Carlos Armando y José López Félix de 48, 44 y 42 años de edad respectivamente, las esposas y familiares de los agentes se manifestaron en la explanada del Palacio Municipal, para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno mayor celeridad en las acciones de búsqueda.

Entre lágrimas de impotencia y desesperación las manifestantes exigieron acercamiento al alcalde Javier Lamarque Cano argumentando que, pese a su declaración de estar en constante comunicación con la familia, esta atención no existe añadiendo que se recibe el mismo trato por el personal de la Fiscalía del estado.

Temen represalias

No sabemos nada y hoy se cumple una semana de que mis hermanos están desaparecidos y no es justo que no sepan en donde están, estamos desesperados y como familia ya no sabemos qué hacer, mis padres querían venir, pero no pueden porque ya están muy desgastados, como lo estoy también yo, sus esposas, sus hijos. Y aquí estamos para pedirle al alcalde por favor que se presente con nosotros, porque hasta ahorita no hay comunicación, ni la procuraduría, acabo de marcarle al capitán Claudio Cruz para pedirle información y solo me dice que no hay novedad que no sabe”, declaró Luz del Carmen hermana de los agentes.

“Los fines de semana se reunían en la casa y el viernes como las 8 de la noche, estaban en casa de sus papás tomando café cuando llegaron esas personas, estaba la familia presente, había niños, señoras vecinas que estaban conviviendo con nosotros y también mis padres y nos tocó a todos ver como se los llevaban”, declaró Luz del Carmen hermana de los agentes.

Detalló que el día de los hechos se encontraban conviviendo en familia en casa de los padres cuando un grupo de hombres armados irrumpieron en la vivienda. “Los fines de semana se reunían en la casa y el viernes como las 8 de la noche, estaban en casa de sus papás tomando café cuando llegaron esas personas, estaba la familia presente, había niños, señoras vecinas que estaban conviviendo con nosotros y también mis padres y nos tocó a todos ver como se los llevaban”.

Por su parte Marcela Mariscal Cantúa, esposa de Marco Antonio declaró: “Por favor, yo se los pido se los ruego que los busquen, señor gobernador búsquelos por favor aquí no hemos tenido respuestas, dicen que tenemos seguridad, ninguna patrulla se pasa por mi casa ni por casa de mis suegros que es de donde se los llevaron.

Daniela Otero, esposa de Carlos Armando, entre lágrimas suplicó a las autoridades que aceleren los trabajos para regresar a los elementos de seguridad pública con sus familias, así como que no desean saber quién o quiénes fueron los responsables y solo esperan que sean localizados.

Con la finalidad de concretar un acercamiento con las autoridades municipales, las manifestantes solicitaron audiencia con el mandatario, siendo atendidos por la secretaria del Ayuntamiento, Lucy Haydeé Navarro Gallegos, y Carlos Ramsel Cuen Miramontes, titular de Asuntos de Gobierno.

Fuente: Tribuna