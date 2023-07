La 'narcocultura' incita a los jóvenes a la delincuencia; los lujos son su principal motivación

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Camionetas de lujo, dinero, excesos y respeto, son algunas de las falsas imágenes que a través de películas, series o corridos se han fijado en la mente de los jóvenes de Cajeme, tal es el caso de Fernando un joven de tan solo 15 años de edad quien tras verse involucrado desde que tenía 9 años en el mundo de la droga, el arte le ofreció una segunda oportunidad para realmente vivir una vida plena.

En entrevista para Tribuna el joven quien pidió cambiar su nombre por motivo de seguridad relató: “Lo que se ve en la tele, o como se canta en los narcocorridos, no tiene nada que ver, creemos que es una vida un poco de lujos pero no, nada que ver, vivo, de hecho en unas de las colonias más violentas de ciudad Obregón que cuando yo era pequeño y conocí la violencia, lo asocie en mi mente a lo que había en las películas, series de acción y decir ¡ah que padre está eso! pero luego fue a pasar a tener miedo a salir porque en cualquier ocasión podrían atacar a cualquiera, y es que no todas las víctimas que se vieron involucradas en actos violentos y asesinatos no estaban metidas en eso, entonces si es muy diferente a lo que se dice”.

Cultura al rescate

Del mismo modo recordó que antes de que llegará la ola de violencia y se viera involucrado en un estilo de vida turbio, salía a jugar con sus amigos, ya fuera a algún parque público o incluso en la calle, resaltando que era algo muy común en aquellos años, hasta que la zona fue tomada por grupos criminales que los incitaron a delinquir.

"Un día llegó una campaña donde cambiaban juguetes bélicos por juguetes normales y me llamó la atención, después conocí el teatro, y fue un mundo nuevo, una puerta de escape, vi una forma de expresar mis sentimientos, comencé a sentir que era un nuevo yo, dentro de todo lo que vivía, por lo cual deje todo atrás y comencé a vivir, ahora si a realmente vivir, finalmente quiero decir a los morros quienes viven una situación como la mía a que no, no se dejen llevar por esos aparentes lujos o vida fácil, que podamos ver hay otra forma de salir adelante, como el deporte, el arte y todo ese tipo de actividades que nos ayudan a crecer como jóvenes y no el unirnos para delinquir, sino unirnos todos para formar algo bueno y hacer salir adelante a nuestra ciudad”, compartió el joven.

La 'narcocultura' incita a los jóvenes a la delincuencia; los lujos son su principal motivación

Por su parte, Rafael Evans, activista y titular del ‘Colectivo Independiente Punto Tres’ explicó que a través de las diferentes campañas realizadas en el municipio ha detectado el problema del involucramiento directo y la participación activa de menores en temas de la narcocultura.

“Primero pues empiezan normalizando música, así como acciones y actividades acabando pues involucrándose, los jóvenes con los que trabajamos nos cuentan y nos damos cuenta de la normalización con la que viven platican estas historias de balaceras, de desaparecidos de una manera muy natural, entonces sí, se ha normalizado la violencia, ya son muchos años y muy pocos activistas los que realmente trabajan en contra de estos contextos y es el tema de todos los días en Cajeme, mientras no se atienda el tema de seguridad no se va a atender el desarrollo ni va a haber un cambio en nuestra ciudad realmente”, señaló.

