Covid-19: No se considera nueva obligatoriedad del uso de cubrebocas en el estado de Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El gobernador del estado Alfonso Durazo Montaño dio a conocer que solo en caso de que se presentara una situación de riesgo, situación que actualmente no ocurre en la entidad, se contemplaría en Sonora la obligatoriedad del uso del cubrebocas.

Destacó que el uso de este insumo, cuya obligatoriedad se oficializó durante la pandemia generada por el coronavirus, ya no tiene dicho carácter y que el uso del mismo es a criterio de cada persona.

Durazo Montaño, explicó que la autoridad estatal decretó desde el inicio de su Gobierno, que no era de carácter obligatorio el uso del cubrebocas y que solo en caso de riesgo se consideraría dicha medida.

Finalmente comentó que actualmente no se tiene conocimiento de algún tipo de riesgo para las personas que no lo utilizan, razón por la cual no le generarán esa incomodidad a los ciudadanos.

Fuente: Tribuna