VIDEO: Madres Buscadoras de Sonora envían mensaje a AMLO tras no acordar encuentro por "politiquería"

Sonora, México.- El pasado lunes, en su conferencia presidencial desde Palacio Nacional, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que "no le ha quedado a deber" a las Madres Buscadoras y demás activistas que se encargan de rastrear personas perdidas en México; no obstante, reconoció que no ha acordonado un reunión con ellos porque no quiere que haya "politiquería". Ante esto, la buscadora sonorense Ceci Flores le envió un mensaje.

A través de sus redes sociales, la activista y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta respondió a las declaraciones que el jefe del Ejecutivo Federal mexicano hizo el pasado lunes 31 de julio en su tradicional conferencia de prensa. La buscadora confesó sentir lastima por la actitud apática que ha mostrado López Obrador sobre sus labores, y el no agendar una reunión con ellas.

Luego de esto, la vocera del colectivo Madres Buscadoras de Sonora hizo una respetuosa petición para que el mandatario López Obrador acepte una reunión con las activistas que se dedican a buscar a personas desaparecidas en México; esto sin fines de "politiquería" (palabra que usó el mismo AMLO en su declaración del lunes), y aseguró que si después de la convivencia su opinión continúa siendo la misma, no se le volverá a buscar para atender las demandas.

En este camino de dolor habemos quien abandonamos nuestra vida para buscar a los hijos y quienes abandonan sus ideales cuando llegan al poder. Usted no lo haga. Vaya con nosotras a una búsqueda y le aseguro que podrá distinguir entre desesperación y 'politiquería'", se lee en el mensaje de Ceci Flores, el cual acompaña el video enviado al presidente de México, AMLO.

Cabe mencionar que, además del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, otras asociaciones que realizan rastreos con los mismos fines también lamentaron las declaraciones que el mandatario tabasqueño hizo, las cuales muestran la percepción que tiene sobre los activistas que se dedican a rastrear a sus familiares y seres queridos desaparecidos. A la fecha de publicación de esta nota, el presidente AMLO no ha compartido un nuevo mensaje.

Estas fueron las declaraciones de AMLO sobre las Madres Buscadoras de México

Fuente: Tribuna