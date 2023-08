Pescadores de Guaymas y Empalme reportan mala temporada en la captura de jaiba 

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Los primeros días de agosto, no han sido buenos para los pescadores durante la actual temporada de jaiba, donde no se han registrado buenas capturas de la especie marina, afirman ribereños de Guaymas y Empalme, señalando que ha sido difícil sobresalir con sus gastos y llevar el sustento a sus hogares.

Guadalupe Borbón, pescador ribereño dijo que una temporada la cual debió ser buena, se ve muy baja, por lo que por panga capturan de 10 a 15 kilos a comparación de otros años que se capturaban de 30 a 80 kilos.

Señaló que "ya no es redituable la pesca porque ya está saliendo muy poca, no hay suficiente producto para poder sustentarse en la casa de uno, ya hasta agarras 10, 15 kilos ya no es suficiente".

Sostuvo que el sector ribereño espera el mes de septiembre, para reactivar su economía con la llegada de la temporada de camarón, siempre y cuando den resultados los operativos de inspección y vigilancia de Conapesca.

Cabe recordar que en marzo pasado, de acuerdo con datos de la oficina local de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) al cierre de la temporada camaronera en la región de Guaymas y Empalme, se logró la captura de 2 mil 681 toneladas del llamado 'oro rosado' en bahía y altamar.

La producción total solamente equivale un aumento general del 1 por ciento en comparación con la extracción del ciclo pasado.

La temporada inicio el 15 de septiembre de 2022 y el culmino el 22 de marzo con capturas de bahía con un registro de mil 396 toneladas en ambos municipios, logrando las pangas extraer un 26 por ciento más con respecto a la temporada pasada.

Mientras que las embarcaciones mayores, la producción fue de mil 285 toneladas para representar una baja de menos 17 por ciento en comparación con el ciclo anterior. José Presiche, presidente de la Federación de Cooperativas 'Puerto de Guaymas' pidió a las autoridades implementar ‘mano dura’ en temporada de veda, para que el próximo ciclo existan mejores resultados.

