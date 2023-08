Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que dentro del marco de la conmemoración del día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmara el pasado martes un decreto que ordena reconocer, proteger y salvaguardar los lugares sagrados y rutas de peregrinación de los pueblos indígenas de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí, autoridades de la Nación Yaqui recordaron que el gobierno federal aún tiene pendiente el cumplimiento de apoyo a su comunidad.

El mandatario federal explicó que este decreto es la raíz de su plan de justicia y tiene como finalidad reconocer y proteger de manera especial los lugares sagrados ubicados en la Isla del Rey, en el municipio de San Blas, Nayarit; la Isla del Alacrán, en Chapala, Jalisco; Cerro Gordo, San Bernardino de Milpilla, en Durango; Wirikuta, en Real de Catorce, San Luis Potosí, y Santa Catarina, en Jalisco.

Legalidad

Por lo anterior, el capitán del pueblo de Pótam, Agustín Medina, señaló que cada grupo indígena tiene sus derechos individuales y colectivos a la cultura, identidad, idioma, empleo, salud y educación, y que no deben ser discriminados, por lo cual celebran se den este tipo de políticas, pero recordando que actualmente se trabaja en el Plan de Justicia de los Pueblos Yaquis donde no se han respetado dichos derechos, desde el momento que no se tomó en cuenta el punto de vista de los indígenas y que se han violado sus garantías al no respetarse los amparos ganados para que se revise a detalle dicho plan.

Tras el Día de los Pueblos Indígena, Nación Yaqui pide a AMLO no olvidar promesas

Por su parte, el vocero del pueblo de Loma de Guamúchil, César Cota Tórtola explicó que este tipo de decretos, pudieran ser solo una estrategia del mandatario federal para mantener popularidad, advirtiendo que el menos en el caso de la Nación Yaqui, el decreto de plan de justicia no beneficia a la tribu, como si lo haría el respetarse los derechos recibidos en el gobierno de Lázaro Cárdenas.

"Ojalá que ese decreto sirva de algo para todos los grupos indígenas de México, porque el decreto que dejó aquí en nuestra comunidad de los ocho pueblos Yaquis, no nos beneficia para nada. Deberían de consultar primero antes de hacer esos decretos presidenciales porque si no se ampara uno, se quedan para toda la vida”, señaló.

Fuente: Tribuna