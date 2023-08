Advierten que rescate del Parque de Santa Bárbara en Mar de Cortés costará 5 mdp

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El Sur de Sonora apunta a convertirse en uno de los principales atractivos turísticos del noroeste del país, con la construcción del Malecón y andador turístico en la playa de Huatabampito, pero aunado a eso, se contempla el rescate del Parque Acuático de Santa Bárbara, un complejo de albercas y esparcimiento familiar a orilla del Mar de Cortés.

Juan Jesús Flores Mendoza, presidente municipal de Huatabampo, informó que se entregó el proyecto de rescate del Parque Acuático de Santa Bárbara a la Secretaría de Turismo Estatal, donde se requieren aproximadamente cinco millones de pesos (mdp) para poder reacondicionarlo.

Nosotros hemos estimado en un presupuesto previo, que se requieren alrededor de cinco millones para poder rehabilitarlo. Además, como quedará muy cerca del Malecón, ahora si se va a aprovechar el parque, vamos a reactivar esa obra para los huatabampenses”, indicó el munícipe.

La primera piedra del proyecto fue colocada en el año 2016 y su construcción culminó hasta el año 2018, con una inversión final de aproximadamente 27 millones de pesos.

La entrega oficial del Proyecto la realizó la Comisión de Fomento al Turismo del Gobierno del Estado de Sonora en el año 2019, por lo que el inmueble abrió sus puertas en el periodo vacacional de Semana Santa, únicamente durante cuatro días. Posteriormente se registró la contingencia sanitaria del Covid-19 y el Parque Acuático se vio obligado a cerrar sus puertas, ocasionando el deterioro del inmueble y su inminente abandono.

“A ese parque le faltó un poquito más de organización, no solamente se trata de hacer la obra, se trata de buscar lo que es el manejo, la utilidad, que sea sustentable el proyecto; nunca se pensó en eso, hicieron la obra y la dejaron abandonada, nosotros vamos a retomarla, no se nos hace justo que 30 mdp que todavía estamos pagando los huatabampenses no le estemos dando ninguna utilidad”, afirmó.

Hasta el momento no hay una fecha aproximada para su rescate, pero con el inicio de la construcción del malecón el próximo 15 de septiembre, la habilitación del parque será prioridad, para que la ruta turística ‘Sierra-Mar’ sea una realidad, desde el municipio de Álamos, hasta Huatabampo.

Fuente: Tribuna