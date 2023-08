Mercado de Mariscos de Guaymas, en total abandonado; piden evitar quede en un 'cascarón'

Guaymas, Sonora.- Con ventanas y puertas quebradas, locales sin lavamanos y vidrios, sin absoluta seguridad privada, ni del Gobierno se encuentra el edificio construido hace 7 años para operar como Mercado de Mariscos en Guaymas, corriéndose el riesgo que quedo en el 'puro cascarón'.

El inmueble que tuvo un costo de 15 millones de pesos, por problemas legales no ha podido entrar en operación, cuando se pretendía darle un enfoque en la venta de productos del mar, así como para fomentar el turismo y la recreación.

Blanca Armida Elizalde, regidora y presidenta de la Comisión de Pesca dijo que desde hace tiempo estamos preocupados por el mercado de mariscos, "ahora vemos que no existe seguridad y algunas áreas están siendo vandalizadas y robándose algunas cosas del lugar".

Al estar en abandono, no se está respetando nada, no hay vigilancia, están sacando todo lo que había en baños, el sistema eléctrico, lavatrastes todo está siendo vandalizado, y se corre el riesgo que no se pierda un edificio que tuvo una inversión de 15 millones", apuntó.