AMLO desconocía rescate de 126 migrantes en Sonoyta, Sonora: Promete atender crisis

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En semanas recientes, tanto autoridades federales como locales del estado de Sonora, han realizado operativos que han dado como resultado el rescate de más de 300 migrantes indocumentados originarios de Asia, África y Centroamérica. Uno de los más sonados fue la detención de 126 ecuatorianos que estaban en una casa de seguridad en el municipio de Sonoyta. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desconocía el repunte de esta problemática; al enterarse, prometió atender la crisis migratoria.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

126 migrantes ecuatorianos fueron rescatados en Sonoyta, Sonora. Foto: Twitter

En la conferencia de prensa 'mañanera' de hoy, miércoles 16 de agosto del 2023 el presidente de México reconoció que, de nueva cuenta, hay una alza en lo que respecta al problema de migración indocumentada, la cual pone en riesgo a la gente que busca mejorar su calidad de vida. Si bien dijo desconocer los rescates recientes en Sonora, ocurridos en Sonoyta y Hermosillo, dijo que este día tendría una reunión para atender el problema.

Hoy [miércoles 16 de agosto] tenemos una reunión por la tarde, de todo el gabinete para ver el tema migratorio porque sí estamos viendo, luego de una disminución considerable que hay un repunte en la migración y por eso nos vamos a reunir hoy, para mejorar todo lo que tiene que ver con los albergues y ver de qué manera se ayuda a informar de que los migrantes pueden hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos (EU) desde sus países, porque también falta información", declaró el mandatario tabasqueño.

AMLO desconocía rescate de migrantes en Sonoyta, Sonora

En esta misma intervención, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reconoció que no le habían informado sobre el reciente rescate de migrantes provenientes del Ecuador en una casa de seguridad en Sonoyta, Sonora. No obstante, aseguró que seguirá trabajando, junto con todo su equipo administrativo, para atender este problema y el de la movilización de personas indocumentadas en camiones, ya que el riesgo es muchísimo.

No [han mencionado sobre rescates en Sonora]; lo que estamos cuidando, ayer por ejemplo se rescató a migrantes, lo que hacemos con bastante frecuencia a migrantes que se trasladan en carros muy inseguros con muchos riesgos, eso lo estamos haciendo, pero no tengo información sobre lo de Sonoyta, vamos a seguir protegiendo a los migrantes porque el traslado es muy riesgo, hay muchos accidentes en el transporte, pero hoy vamos a ver eso, y sí van a estar los gobernadores del sureste", enunció AMLO.

Finalmente, López Obrador reconoció que, en materia migratoria, "hay una crisis mundial, no están atendiendo los gobiernos las necesidades de trabajo de bienestar de los pueblos, y no es que no quieran hacerlo, es que no tienen posibilidad, no tienen presupuesto, es uno de los planteamientos que estamos analizando de manera conjunta con el gobierno de EU es la posibilidad de implementar un programa para el desarrollo de todos los pueblos de América", concluyó.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'