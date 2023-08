Niño navojoense será parte del 'team Infierno'; espera encontrarse con Poncho de Nigris

Navojoa, Sonora.- Emilio Enríquez, un pequeño navojoense de escasos tres años de edad, rompió en llanto al ver que su ‘famoso favorito’ quedó eliminado en la final del reality show, ‘La Casa de los Famosos México’; la madre del pequeño grabó la reacción de su hijo, la cual, inmediatamente se viralizó en redes sociales.

El lamento del pequeño Emilio tras la eliminación de Alfonso de Nigris, mejor conocido como ‘Poncho’, alcanzó más de dos mil comentarios de apoyo, así como 180 mil reproducciones en TikTok, pero para sorpresa de la familia, el video también llegó a quien iba dirigido originalmente, al creador de contenido Poncho de Nigris.

Tras viralizarse la reacción del niño, usuarios de Tiktok comenzaron a compartir el video, así como a etiquetar al participante del Programa y a su esposa, Marcela Mistral, quien inmediatamente se puso en contacto con Paulina para preguntar acerca del menor.

Por medio del chat en tiktok, la esposa de Poncho me mandó mensaje y me preguntó que si donde vivíamos. Al encontrarnos lejos, me comentó que nos mandaría un videíto y rápido me mandó el mensaje de poncho”, expresó.