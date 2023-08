Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón, a través de su titular Gustavo Cárdenas García, hiciera un llamado al presidente del Consejo de Comercio y Oficios en la Vía Pública para sesionar en lo referente al proyecto de reordenamiento del primer cuadro de la ciudad, ciudadanos han señalado que el acaparamiento de banquetas no es un problema exclusivo de esa zona.

Cabe recordar que el reordenamiento del Centro, contempla mejorar la imagen del primer cuadro, regulando a los comercios que utilizan las banquetas para ofertar sus mercancías, lo cual deriva en una limitada capacidad de los transeúntes para circular por las aceras.

Obstrucción de banquetas es un problema de todos en Ciudad Obregón

Movilidad

Fernanda Maldonado, vecina de la colonia México compartió que en la zona existen muchos comercios que acaparan las banquetas, colocando no solo algún anuncio, sino poniendo mesas, obligando a los ciudadanos a bajarse a la calle para poder pasar por ahí.

"En algunos lugares sacan sus vendimias y no dejan caminar, es riesgoso sobre todo para las personas mayores o que tienen movilidad limitada, así como a los niños que muchas veces ni se fijan si vienen carros, por ejemplo también están las carnicerías que ponen el asador a media banqueta y uno pasa con el riesgo de quemarse con el asador, no tienen respeto”, señaló.

Por su parte, el ciudadano Carmelo Ruiz añadió que no solo se presenta este problema con los comercios, sino que muchos vecinos utilizan la banqueta para colocar maceteros o cestos para la basura, sin respetar el espacio mínimo que deben de dejar para que pasen las personas por la banqueta, así como talleres mecánicos que la usan para dejar los carros estacionados o portones abiertos en algunas casas.

“Piensan que con dejar un pequeño espacio de 50 centímetros pueden pasar todos, el problema que no contemplan a las personas en sillas de ruedas, que difícilmente podrán pasar por ahí, de por si muchas banquetas no están en condiciones óptimas y con esto pues peor para los ciudadanos”, dijo.

De acuerdo a la arquitecta Cristian Maldonado, en el municipio el tema de banquetas o áreas peatonales se encuentra aún muy restringido, argumentando que todavía hay ciudadanos que le roban un pedazo a la banqueta o situaciones donde las personas siembran mucha vegetación en el área donde debería de haber banqueta, añadió que el reglamento de construcción contempla este tipo de situaciones pero ante la falta de una revisión y sanción se ha hecho común esta mala práctica.

“En ese sentido, la responsabilidad es de todos, no únicamente de la autoridad, sino de todos, además se mantiene la mala práctica de algunos compañeros de incumplir con las especificaciones mínimas de movilidad para personas con discapacidad, no cumplen con ancho de banquetas, no tienen las guías para personas con problemas en la vista, el tema de las rampas para personas con discapacidad motriz se queda corto. Es una situación compleja, la cual presenta un lento avance para su solución”, comentó.

Fuente: Tribuna