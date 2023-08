El empresario Diego Cota recibe reconocimiento del Senado de la República

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por su gran visión como empresario y su sentido filantrópico y humano, el Senado de la República entregó un reconocimiento al empresario Juan Diego Cota el pasado miércoles.

Reconocimiento

Durante la ceremonia el senador Arturo Bours Griffith fue el encargo de dar la bienvenida en el recinto al empresario dirigiendo unas palabras de reconocimiento: “Para mí es un verdadero placer presentarles a Juan Diego Cota, que es un empresario como pocos se han visto en este país”.

Cabe señalar que, de acuerdo a quienes le conocen, Juan Diego siempre se ha caracterizado por ser una persona noble y sencilla, que busca la manera de regresar a la sociedad el apoyo que recibió cuando a temprana edad tuvo que salir a las calles a trabajar para salir adelante, y ante la fuerte voluntad actualmente es dueño de una cadena de restaurantes de mariscos con presencia en más de nueve estados de la república mexicana, así como en la ciudad de Phoenix, en Arizona, Estados Unidos.

El duro camino que tuvo que enfrentar Juan Diego derivó en que el oriundo de Los Mochis, y adoptado por los cajemenses, aprendiera a no soltar la humildad que desde pequeño demostró tener, por lo cual sin dudar y sin hacer mucho alarde no duda en apoyar a las distintas causas sociales, no solo en el municipio, sino en cualquier parte que se requiera.

"Yo me he equivocado muchas veces, pero hay que seguir intentando, porque toda persona que lucha, trabaja y que persevera, tiene que alcanzar algo, porque en esta vida no existen frenos ni límites, esos solo nos los ponemos nosotros mismos”, declaró Juan Diego Cota.

Cabe recordar que Arturo Bours Griffith es originario de Ciudad Obregón, es por ello que él fue el encargado de recibir al empresario, quien tiene muchos años de radicar en Cajeme.

Fuente: Tribuna