Simpatizantes de Adán Augusto en Cajeme insisten en que él es la mejor opción

Ciudad Obregón, Sonora.- Coordinadores y simpatizantes, en Ciudad Obregón, de Adán Augusto López, aspirante a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de la República, afirman que el exsecretario de Gobierno es quien cuenta con mayor simpatía por parte de la ciudadanía.

Edgar Gutiérrez, coordinador de las acciones del aspirante a la candidatura morenista en el sur de Sonora, aseguró que el tabasqueño es la mejor opción para gobernar el país debido a que su cercanía con el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador, es una garantía para que continúen los programas sociales implementados por la actual administración.

Comentaron además que también continuarán las acciones de combate a la delincuencia y la corrupción, debido a que el exfuncionario federal seguirá con los ideales de la Cuarta Transformación de no robar, no mentir y no traicionar.

Destacó que Adán Augusto López, ha tenido buena aceptación en muchos de los municipios que conforman la geografía sonorense y entre diversos sectores de la sociedad, particularmente entre los jóvenes y las personas de la tercera edad.

Cabe recordar que el tabasqueño últimamente ha ocupado el tercer lugar en las encuestas, teniendo un crecimiento pequeño a pocos días de que inicie la encuesta, misma en la que se posiciona en primer lugar Claudia Sheinbaum y en un segundo a Marcelo Ebrard, aunque hay otras en las que lo colocan hasta en un cuarto, sin embargo, habría que esperar a los resultados del principio de septiembre.

Por otra parte, algo de reconocerle al exsecretario de Gobierno, es que fue de las primeras corcholatas en visitar el municipio de Cajeme, seguido de la exjefa de Gobierno, así como del excanciller, quien estuvo presente el pasado 8 de agosto para inaugurar la primera casa violeta en México.

Fuente: Tribuna