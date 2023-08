Sonora ocupa tercer lugar en muertes por accidentes en la vía pública: Cultura Bike 

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Actualmente los conductores de vehículos livianos como motociclistas y ciclistas son quienes tienen mayor número de accidentes viales en los municipios de Sonora, informó Sebastián Gaxiola Gómez.

El director de Cultura Bike México precisó que la falta de infraestructura, educación y falta de empatía por parte de la comunidad influye para que se registren accidentes en las vialidades.

Sostuvo que es importante que las ciudades cuenten con la infraestructura vial adecuada para motociclistas y ciclistas, a fin evitar que se registren incidentes, al no contar con espacios adecuados para la correcta circulación de unidades ligeras.

Gaxiola Gómez detalló "no tenemos una cultura en las calles, no es la adecuada, está muy distante, principalmente es importante trabajar el número de lesionados y muertes en la vía pública no solamente en Sonora, en nuestro país y a nivel mundial, según el Inegi en México mueren 44 personas diarias, son 16 mil personas que mueren por accidentes de tránsito en nuestro país y Sonora se encuentra en tercer lugar".

Ante esta situación, se inició la construcción de una ciclovía sobre el bulevar Porfirio Hernández, de Guaymas. Esta obra hecha con recursos federales se contempla para la práctica del ciclismo y prevenir accidentes de vehículos livianos, informó Rogelio Bello Aguilar.

El director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) apuntó que el proyecto forma parte del programa de fortalecimiento a la vinculación puerto - ciudad en la obra en proceso de modernización del bulevar Porfirio Hernández.

Precisó que la construcción de una ciclovía comprenderá del tramo del entronque con la carretera Internacional México 15, hasta la calle 29 y será entregada junto a la obra de pavimentación a base de concreto hidráulico antes del 31 de diciembre de 2023.

Fuente: Tribuna