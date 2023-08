Cajemenses avalan llegada de 44 nuevos camiones urbanos en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La llegada de 44 nuevos camiones que se incorporarán al servicio de transporte urbano de Cajeme este año, dada a conocer por el gobernador Alfonso Durazo Montaño el martes, es vista con agrado por parte de la ciudadanía, aunque a la par solicita que se analicen las actuales rutas para mejorar el servicio integralmente.

Zulema Anaya, estudiante, compartió que problemática del trasporte público es un tema que se había dejado en el olvido desde hace años, por lo que el anunció de la llegada de nuevas unidades, será benéfico para mejorar los tiempos de espera.

Mejoras en el servicio

Sabemos que los camiones no son los adecuados, muchos, aparte de ser camiones escolares con medidas reducidas, no cuentan ya no digamos con aire acondicionado, sino sin ventanas o asientos, por lo cual con la llegada de estos camiones vemos un avance real en querer solventar la problemática”, declaró.

Viviana Márquez, ciudadana, señaló que por fin se verán mejoras en el servicio y que a fin de mejorar de manera adecuada el sistema de transporte, las autoridades deberían de hacer cambios en las rutas de camiones, así como mejorar y colocar parabuses funcionales.

En contraparte, concesionarios de la localidad han señalado que no han sido tomados en cuenta dentro del plan de reforzamiento del transporte público urbano, advirtiendo que el poner nuevas unidades no es la solución si antes no se mejora el parque vehicular actual.

Bernardo Beltrán presidente de Transporte Urbano y Especiales de Cajeme (TUSEC), declaró. “Desconocemos cuál es la estrategia que se va a seguir y nos hemos enterado por lo publicado en medios, ya hemos señalado la importancia de trabajar en coordinación con las autoridades para poder tener una mejora real en el servicio en favor de la propia ciudadanía”.

Sobre esta iniciativa el alcalde Javier Lamarque Cano señaló que para la reactivación del transporte público en Cajeme se debe de mejorar y reforzar las rutas, así como la atención a la ciudadanía. “Este programa en su primera parte de la recuperación ha sido impulsada por el gobernador del estado y va a ayudar muchísimo a la gente que está requiriendo el transporte público aquí en nuestro municipio, es un tema que ya se venía analizando desde hace mucho, la gente solicitaba mucho la mejora”.

Finalmente, el mandatario informó que se estima que para diciembre ya estén totalmente restablecidas las líneas, recordando que es una primera etapa de dos o tres más que vienen en beneficio de los usuarios del transporte.

Fuente: Tribuna