AMLO reconoce que calor en Sonora es más intenso, pero descarta sequías y desabasto de agua

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que en Sonora han aumentado las temperaturas a lo largo de este 2023, pues en su más reciente visita a la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño, le tocaron 41°C, con una sensación térmica de 45 (en sus palabras). Sin embargo, no estaría preocupado por esta situación, debido a que hay suficiente agua en las presas del estado, tanto para los riegos, como para uso doméstico; así lo apuntó este miércoles.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, miércoles 02 de agosto del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionado sobre las altas temperaturas la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reportado en Sonora, las cuales han sido atípicas, pues el día de ayer, martes 01, se registraron hasta 47°C en zonas del estado. El mandatario tabasqueño reconoció este aumento de calor, no obstante, aseguró que esto no sería un problema, pues la entidad cuenta con suficiente agua.

AMLO reconoce aumento de calor en Sonora y México. Foto: Internet

En esta misma intervención, el presidente López Obrador reiteró que, según el pronóstico de la Conagua y el SMN, las presas en Sonora están "casi llenas", por no que no habrán ni sequías ni desabasto de agua este año ni el próximo 2024. Esto también lo mencionó en su conferencia 'mañanera' del jueves 20 de julio.

En el caso de Sonora yo estuve allá hace poco y sí hace mucho calor, me tocó sentirlo 41 °C, con una sensación de 45, ese día que llegamos llovió, poco, pero llovió, en Hermosillo, y luego hicimos la gira, sobrevolamos las presas en Sonora y está garantizado el abasto de agua, en el caso de Sonora, como información a la población, para este año, y de acuerdo a los pronósticos también para el año próximo, no se va a tener problema de escases de agua", mencionó el presidente de México.

Desde luego, esperemos que llueva, todos que llueva en el Norte, es el caso de Nuevo León, que no se prolongue la sequía", agregó.

En esta misma intervención, se le cuestionó al presidente mexicano si ya tendrían un informe sobre los impactos que tendrá el calor y las altas temperaturas en México este año, a lo que respondió que lo primordial es no quedarse sin agua. La región que lo tendría más preocupado es Nuevo León (NL), donde no se han reportado lluvias, a diferencia de Sonora.

Sí hay agua para riego, suficiente y para el consumo doméstico; sí ha habido calor en algunas zonas más que antes, pero no hay riesgo de que nos quedemos sin agua, en ninguna parte del país, solamente lo de Nuevo León [...] En el caso de Sonora, sí estuvo lloviendo, poco y me tocó sobrevolar las presas y tienen agua, no hay problema de falta de agua", declaró el mandatario López Obrador este miércoles.