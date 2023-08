Ciudadanos se ven afectados por apagones de la CFE en Cajeme; reportan fallas en aparatos eléctricos

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde el inicio de la temporada de lluvias, habitantes de distintas colonias aseguraron que, como cada año, se han visto afectados debido a los constantes apagones por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que señalaron se agrava por las altas temperaturas registradas desde que comenzó el verano y que ha ocasionado fallas en los aparatos eléctricos por la variación de voltajes ante la falta de mantenimiento del sistema eléctrico.

Humberto Campos Hernández, presiente de la Usuarios y Consumidores en Cajeme, informó que esta problemática se presentó en las últimas semanas principalmente en las colonias Miravalle, Primero de Mayo, Urbi Villas y Centro, en algo que se ve año con año sin que se tenga una garantía que CFE asuma la responsabilidad de los daños generados a los usuarios.

Lo que nosotros, como Unión de Usuarios hemos visto, es que en muchas ocasiones los transformadores no tienen la capacidad que se requiere y sucede esto, lo peor es que no se hacen algo por los daños que sufren los electrodomésticos en los hogares, como el aire acondicionado o las computadoras, la ausencia de oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Cajeme, lo que ocasiona que las dependencias y empresas, entre otros sectores pasen por alto el buen servicio hacia la ciudadanía", declaró.

Rosa Irene Padilla, vecina de la colonia Valle Dorado externó que, debido a la lluvia del pasado sábado, frente a su domicilio el transformador de energía eléctrica estuvo lanzando chispas, lo cual le generó temor debido a que pudiera ocurrir un percance en su domicilio para posteriormente quedarse sin el suministro de luz por al menos 48 horas, situación que señaló es constante en la zona.

Estaciono mi carro a un costado del poste que tiene el transformador y mi temor era que una chispa me lo quemara, además se me descompuso el refrigerador, y tuve que apagar el aire acondicionado, lo cual es molesto ya que tengo un niño pequeño, que no pudo dormir bien por el calor que se sentía", declaró.