Alertan en Sonora: Habitantes de Empalme, con miedo a quedar bajo el agua

Empalme, Sonora.- Autoridades van y vienen con sus respectivas promesas de buscar y dar solución al añejo problema que tanto daño ha causado a los habitantes de Empalme, en Sonora; hasta ahora poco se ha hecho para poner fin al riesgo de inundaciones en algunas zonas de la ciudad que mantiene a sus habitantes con miedo constante en época de lluvias.

La última inundación ocurrió hace ya un año, el 19 de agosto de 2022, cuando derivado de las torrenciales lluvias del monzón mexicano se generaron grandes avenidas de agua que dejó a un importante sector de la ciudad y gran parte del valle bajo el agua, alrededor de mil 500 familias afectadas, de acuerdo con datos del gobierno federal.

Inundaciones en Empalme, Sonora, alertan a los civiles. Foto: Internet

Historia repetida

Muchas familias vieron, una vez más, que su patrimonio quedó reducido prácticamente a nada; todas sus pertenencias fueron a dar a la basura, porque el agua y el lodo lo echó a perder todo. Así ocurrió el 11 de agosto de 1990; igual el 21 de septiembre de 2001; el 4 de septiembre de 2009, y la más reciente en agosto del año pasado, por decir las de mayor consideración, cuando cientos de casas quedaron bajo el agua y las familias en la ‘calle’.

No obstante, las recurrentes inundaciones y múltiples promesas de autoridades de los tres niveles de gobierno, todo sigue igual, con la zozobra de los empalmenses de pensar que, apenas se nubla o se acerca una tormenta, pudieran perder todo nuevamente, al menos los que viven en la parte poniente de la ciudad.

Buena atención

Tras la inundación del año pasado, y en recorrido que el gobernador Alfonso Durazo realizó por las zonas afectadas, especialmente en Bellavista, Pitic y Pesqueira, éste giró instrucciones al entonces secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), el guaymense Heriberto Aguilar Castillo, para que elaborara a la brevedad un proyecto ejecutivo y realizar la obra que fuera necesaria en el Puente Douglas para poner fin a este problema. Sin embargo, el ahora - de nuevo- diputado federal y coordinador de Claudia Sheinbaum en Sonora, no dio el resultado esperado, ante cuestionamientos eludía el tema y a la fecha no han presentado un proyecto ejecutivo.

La obra propuesta es la de construir un nuevo puente -sería el cuartosobre el ‘Douglas’, o elevar los ya existentes, lo cual ayudaría a un desfogue de las avenidas de agua que llegan a las colonias del poniente de la ciudad y llegan al mar. De acuerdo al ingeniero Casimiro Reyes Quesada, jefe de Distrito de Riego de Guaymas y Empalme, el Organismo de Cuenca del Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuenta con algunos proyectos relacionados con el problema de inundaciones en la región de Guaymas y Empalme, pero se encuentran a nivel central, en la Ciudad de México (CDMX).

El especialista indicó que de momento lo que ya se hizo es la rehabilitación del bordo fusible de Ortiz, el cual ‘tronó’ tras las avenidas de agua que provocó el monzón mexicano del 2022. Explicó que estas son obras aseguradas por la Conagua, por lo que la empresa aseguradora se hizo cargo de los trabajos de rehabilitación correspondiente. Con relación a la presa ‘Ignacio R. Alatorre’ (Punta de Agua), en estos momentos no representa riesgo alguno para las comunidades aguas abajo ni para Empalme, pues se encuentra a solo 1.5 por ciento de su capacidad, es decir, con 243 millares de metros cúbicos de agua.

Los afectados

Muchas son las historias, muy tristes, las que se han escrito tras las inundaciones, en las que familias vuelven a empezar desde cero. Miguel Ángel Jiménez Guzmán y Brenda Guzmán tienen su domicilio sobre la calle Nayarit, en la colonia Bellavista, misma que se encuentra a unos metros de la orilla del estero, muy cerca de la zona de manglares. Su casa fue edificada sobre un área relativamente alta, porque aplicaron una base de material, de casi un metro, lo que les ayuda, en parte, a que el nivel del agua no llegue tan alto cuando se inunda.

En la inundación del 19 de agosto del 2022, el nivel subió poco más de un metro, suficiente para que hayan perdido la mayor parte de sus pertenencias, en especial camas, electrodomésticos y línea blanca.

Aun así, esta no se compara con la inundación de septiembre de 2009, con la tormenta tropical Jimena, cuando la casa quedó completamente bajo el agua” dice Brenda y agrega que con la inundación del año pasado recibieron un apoyo económico de 30 mil pesos, que, aunque fue poco, se agradece, “pero lo malo que no fue parejo, porque hubo a quienes les dieron más de 60 mil pesos, cuando en sus casas no sufrieron pérdidas, porque el agua no entró ni al patio”.

Por su parte, a Margarita Vázquez Reza le fue peor, porque el nivel del agua en agosto del año pasado subió más de metro y medio, perdió todas sus pertenencias, y no recibió un solo peso de apoyo del que brindó el gobierno. El problema, narró, es que con la inundación extravió su credencial de elector y eso fue suficiente para que la dejaran al margen de los apoyos, aun cuando su casa se convirtió en un set fotográfico para las autoridades, pues acudieron solo a tomarse la fotografía y ya no supo nada de ellas. Constataron los daños y pérdidas que sufrió, pero ante la total falta de criterio no se le brindó el apoyo económico.

Así como estas familias, miles más viven en la zozobra en plena temporada de huracanes, un cielo nublado es suficiente para sentir nuevamente temor a perder todo.

Fuente: Tribuna