Mal desecho de escombros afecta imagen de Cajeme; llaman a autoridades para actuar

Ciudad Obregón, Sonora.- Como consecuencia de la falta de supervisión y sanciones de parte de las autoridades correspondientes por el mal desecho de escombros en distintas zonas del municipio de Cajeme por parte de transportistas con concesiones, el problema se mantiene, afectando el trabajo realizado por agrupaciones civiles que trabajan de manera voluntaria en recuperar espacios.

Aun cuando existen dependencias del ayuntamiento encargadas de cumplir con el tema de ecología y la correcta disposición de residuos tanto de construcción como orgánicos, la omisión de esta obligación, deriva en que se continúe con la problemática dentro del municipio y de Ciudad Obregón.

Cabe señalar que el pasado 25 de febrero la asociación civil 'Jalo por Obregón', con el apoyo de distintas agrupaciones y con el trabajo de voluntarios, realizaron el retiro de escombros a lo largo de la Carretera Federal 15, labor que tardó varias semanas y que en su momento se denunció que el área comprendida entre las vías del tren y la Zona Industrial se había venido utilizando como basurero de escombros de construcción.

Este tipo de práctica volvió a hacerse notar cuando el pasado viernes, se realizó la denuncia de un camión tirando desechos de obra, en el predio señalado, hacho que fue captado en fotografía por un ciudadano y denunciado por la asociación ante las autoridades.

Ya teníamos muchos años viendo que tiraban escombros en el lugar y la verdad era una vergüenza la entrada sur de la ciudad, es la primera imagen que ven todos los que llegan, y con el apoyo de la ciudadanía se pudo realizar la limpieza, pero vemos que aún se sigue con el uso del lugar como basurero, problema que no solo vemos en ese sitio, sino en diferentes edificios abandonados, lo cual no va a parar mientras que el gobierno siga siendo permisible en estos temas y no exista alguna sanción", declaró un integrante de la agrupación.