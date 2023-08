Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- “Eso que dicen las autoridades, de que si tú mujer te encuentras vulnerable ante una situación, llámanos y ahí vamos a estar, eso no sucedió con Alma, eso no sucedió con ella”, denunció la madre de Alma Lourdes, asesinada el pasado sábado mientras se encontraba en su trabajo en la carnicería ubicada en las esquina de las calles Cajeme y California de Ciudad Obregón.

Idalia Valenzuela, madre de ‘Almalú’, como cariñosamente le llamaban sus seres queridos, dio a conocer que previo a los lamentables hechos del pasado sábado, el detenido identificado por las autoridades como Hilario ‘N’, tenía días acosando a su hija Ana Itzel e incluso le ofreció dinero.

Ignoraron y minimizaron autoridades el caso de Alma ante acoso de agresor, acusa madre

Idalia hizo un llamado a las autoridades para que realmente capaciten a su personal, debido a que su hija le llamó a un elemento policiaco, y este, le respondió que no estaba en capacidad de ayudarle debido a que no estuvo presente al momento de las agresiones verbales y se limitó a recomendarle que interpusiera la denuncia correspondiente.

La adolorida madre, comentó que después de una acalorada discusión en el centro de trabajo de Alma, el sujeto regresó encapuchado y le disparó en tres ocasiones a su hija, misma que lo reconoció y le pidió perdón por acalorada charla que había sostenido momentos antes, sin embargo el ahora detenido no se detuvo y asesinó a la joven madre de familia, que deja en la orfandad a su pequeña hija.

Reiteró la exigencia de apoyo por parte de las autoridades, las cuales considera que nadie le garantice que permanezca en prisión, luego de considerar que el presunto responsable, dada su capacidad económica, puede contratar abogados que pudieran “enredar” el caso y ponerlo en libertad.

“Huyan de ahí”: Recomendó Isabel hermana de Alma a posibles víctimas

Respecto a este tipo de situaciones, la hermana de Alma, Isabel, hizo un llamado a las jovencitas que pudieran estar atravesando por algún tipo de acoso o agresión, para que no los minimicen, “huyan de ahí”.

Aseguró que las posibles víctimas de este tipo de actos no están solas y las conminó a no sentirse solas y a denunciar los hechos de manera inmediata, no solo ante las autoridades sino ante familiares y amigos, además de pedirles que se cuiden y a tratar, en la medida de lo posible, estar acompañadas la mayor parte del tiempo.

Ignoraron y minimizaron autoridades el caso de Alma ante acoso de agresor, acusa madre

Agregó que, por el solo hecho de ser mujer, ya están expuestas a diferentes situaciones que en algunos casos podrían poner en riesgo su integridad y hasta su vida.

También informó que se tiene programada una marcha, la cual se llevará a cabo el próximo viernes a las cuatro de la tarde, saliendo del Callejón de la Mujer; los pormenores se darán a conocer los próximos días.

Fuente: Tribuna