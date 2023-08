"Quiero hechos, no palabras": Mamá de Alma exige a las autoridades justicia para su hija

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El asesinato de Alma Lourdes, una joven de 30 años de edad que se desempeñaba como gerente de una carnicería ubicada en Cajeme, ha conmocionado a la opinión pública pues la hoy occisa, solo le había pedido a un sujeto de 71 años de edad identificado como Hilario 'N', abandonar el lugar tras agredir a otra mujer; sin embargo, éste retornó solo para hacerle daño pese a que se había enfocado en defender a la que después se supo, era su propia hermana. Hoy, la familia ha exigido al Gobierno del estado impartir justicia.

Este lunes 21 de agosto y a unos días del asesinato de la joven antes mencionada, el vicefiscal del Estado, Ramón Tadeo Gradías Enríquez, aprovechó su encuentro con los medios de comunicación para manifestar el pésame a la familia de la joven, al tiempo que declaró que el presunto feminicida puede alcanzar una pena de hasta 78 años de prisión debido a que se le imputaron cargos por el delito de feminicidio y acoso sexual. Sin embargo, pese a lo expuesto por el funcionario, la familia de la joven ha insistido en que lo que buscan es que se haga justicia, no con palabras, sino con hechos.

Te podría interesar Ciudad Obregón Caso Alma Lourdes: Fiscalía imputa a Hilario por feminicidio y acoso en Ciudad Obregón

En entrevista para TRIBUNA, la mamá y hermana de la joven hoy sin vida, insistieron en que ninguna mujer debería minimizar cualquier tipo de agresión. Al insistir en que ninguna mujer está sola, la familia remarcó en la importancia de denunciar cualquier tipo de agresión. En este caso, se recordó que se trataba de un cliente más del comercio para el cual Alma se desempeñaba, un hombre al cual no conocían y quien decidió actuar de esta manera contra la mujer.

No están solas (…) háganlo no obvien las cosas, no minimicen la situación".

Foto: Twitter

Como una exigencia al Gobierno de Sonora a ejercer justicia, la hermana de Alma Lourdes lamentó que a nivel general, la inseguridad en el país tenga como un blanco fácil a todas las mujeres, suceso por el que insistió en que hoy este sector de la población se ha visto en la necesidad de tener que reportarse en todo momento para dar seguridad a las familias. "Hoy fue Alma, pero han sido muchas mujeres. El ser mujer es ser blanco de muchas cosas", aseguró con un gesto de conmoción por lo que la familia ha tenido que enfrentar en las últimas 72 horas.

La madre de la joven aseguró que su hija no era una persona problemática, sino que siempre se había caracterizado por ser muy tranquila, trabajadora y sobre todo, estaba muy pendiente de las necesidades de su hija, la cual hoy ha quedado sin una figura materna y a la cual nadie podrá reemplazar. "Tenía planes de salir con sus amigas y con su hija. No se vale que mi niña se haya quedado sin su mamá", lamentó la mujer. Bajo esa tónica, la madre de Alma Lourdes remarcó que aunque el agresor ya está detenido, ella no cuenta con la certeza referente a que se haga justicia, pues dijo, puede contratar a los menores abogados y distorsionar todo a modo de obtener su libertad.

Por ello, lanzó un contundente mensaje dirigido al gobernador del Estado, Alfonso Durazo a que así como le ha dado la confianza referente a que habrá justicia, realmente se vea no con más promesas, sino con hechos. Del mismo modo, se lanzó un agradecimiento no solo a la gente residente de Cajeme, sino del todo el país por el apoyo y muestras de afecto que han dado tras los hechos, aun sin conocer a la mujer que fue asesinada mientras estaba en función de su deber y además, defendía a su hermana de un acoso.

Yo quiero hechos, no quiero palabras, eso es lo que le pido al gobernador".

Fuente: Tribuna