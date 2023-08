Amigos y familiares defienden a Sergio Armando, acusado de homicidio de Abel Murrieta

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Familiares y amigos de Sergio Armando 'N' se reunieron en las afueras del Palacio Municipal de Cajeme para defender al presunto autor material del asesinato del político Abel Murrieta, quien, aseguraron, está muy lejos de ser un homicida.

Los manifestantes afirmaron que el joven de 23 años de edad está siendo usado como "chivo expiatorio", ya que es un estudiante y deportista, que al momento del crimen que se le imputa se encontraba convaleciente de una lesión en la rodilla, que, afirman, lo tuvo en muletas durante un largo tiempo.

"Tenemos pruebas de todo esto, existen testigos", aseguraron los amigos del imputado, quienes también narraron que se trata de una persona de bien "por la que metemos las manos al fuego, porque es alguien que solo hace bien a la sociedad, que ayuda a quien lo necesite".

Silvia, tía de Sergio Armando, detalló que la detención del joven fue arbitraria por parte de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. "Hay testigos que nos dijeron que le dijeron que fue detenido porque su bicicleta tenía reporte de robo (…) luego ya cuando se lo llevaron le dijeron que era acusado del asesinato de ese señor (Murrieta)", explicó.

La pariente del acusado narró que no fue sino hasta el domingo que lograron tener comunicación con él y su madre pudo trasladarse hasta el penal donde se encuentra en prisión preventiva: "mi hermana está ahí y no lo ha podido ver, no la han dejado presentar sus pruebas", aseguró.

Al grito "Sergio es inocente, tu gente te defiende", los amigos del presunto culpable afirmaron que harán todo lo que esté en sus manos para demostrar su inocencia.

No está solo, es un gran joven y no lo dejaremos solo; eso sí, si nos pasa algo o le pasa algo a estos muchachos las autoridades serán las responsables", dijo Janeth, vecina de Sergio.

