Cuestionan uso de Protocolo Salva para Alma Lourdes en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El asesinato de Alma Lourdes, una joven de 30 años de edad, gerente de una carnicería ubicada en Cajeme, ha generado incertidumbre entre la ciudadanía y grupos de la sociedad civil sobre el actuar de las autoridades al aplicar el protocolo Salva (Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género), argumentando que no se resguardo a la denunciante tras reportar una agresión verbal y física tras denunciar al 911.

Eso que dicen las autoridades, de que, si tú mujer te encuentras vulnerable ante una situación, llámanos y ahí vamos a estar, eso no sucedió con Alma, eso no sucedió con ella, eso no debió haber pasado si las autoridades realmente estuvieran capacitadas”, denunció Idalia Valenzuela, madre de la joven.