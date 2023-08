"Vivimos en una ciudad peligrosa, donde todos traen un arma": Madre de la joven Alma

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tres balas en el pecho de una mujer de treinta años, honesta trabajadora, han puesto de nuevo a Cajeme en la palestra nacional. Otra vez en boca de todos y nuevamente por noticias negativas. Ya no fue porque el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) indique que nueve de cada diez de sus ciudadanos temen por su seguridad, sino por la barbarie encarnada en un septuagenario que decidió asesinar a Alma Lourdes.

Idalia Valenzuela, madre de la víctima de feminicidio, lo dijo con claridad: “Vivimos en una ciudad peligrosa, donde todos traen un arma”. Una ciudad en donde no parece haber lugar seguro y en la que las autoridades carecen de protocolos y procesos adecuados para enfrentar a criminales de alta y baja monta.

El alcalde Javier Lamarque explicó en su conferencia matutina que la Policía Municipal recibió el llamado de la carnicería donde trabajaba Alma justo después de la discusión que tuvo con su asesino, y que los agentes acudieron al lugar, buscaron al agresor, pero no dieron con él; los elementos sugirieron a la víctima ir hasta la Fiscalía General de Justicia del Estado a interponer su denuncia, para luego dejarla a su suerte.

Lamentablemente, el Protocolo Salva, impulsado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no se siguió, pues prioriza que la víctima esté segura y culmina con el acompañamiento a interponer la denuncia correspondiente.

Siete horas después, alrededor de las cuatro de la tarde, Hilario regresó con arma en mano y encapuchado; al parecer su intención era fingir un asalto y atacar tanto a Alma como al otro empleado que, de acuerdo con un video que se viralizó, también le plantó cara en su primera visita.

De acuerdo con lo narrado por Idalia, Alma “pidió perdón” a Hilario, pero el asesino la ignoró y disparó sin el menor resquemor. Claramente, el único objetivo era matarla tan sólo por haber defendido a su hermana Ana de un acoso sistemático de su parte, en el que incluso llegó a ofrecerle dinero para que estuviera con él.

"Él no aceptó un no de mis hijas, no aceptó darles el respeto que pedían y la mató”, añadió la dolida madre, que apuntó directo contra las autoridades, que, a su entender, minimizaron el caso: “(de no minimizarse) o no estaría en esta situación y mi hija no estuviera en esa caja de donde no la puedo despertar; eso no pasaría si las autoridades estuvieran capacitadas, pero no lo están, son puras palabras, ¿cuál es el apoyo? Esto pasa una y otra vez”, dijo.

"Tengo mucha molestia con las autoridades, porque se les habló en el momento, y no tuvieron la sensibilidad o creo que no los han capacitado, necesitan cursos de cómo llevar este tipo de situaciones. Vivimos en una ciudad peligrosa en la que todo mundo trae un arma”, añadió.

Crisis

El caso de Alma llegó para volver a poner la vista a la violencia de género en Sonora, la cual definitivamente no cede.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de enero a junio de este hubo once feminicidios en el estado, que se ubica en el sitio once con más casos a nivel nacional.

A su vez, los homicidios dolosos contra mujeres sumaron 47, prácticamente siete al mes, uno cada quince horas; la tasa de este delito en Sonora es de 2.94 casos por cada cien mil habitantes, muy por encima del 1.93 de promedio nacional.

Las mujeres son agredidas porque persiste el ambiente machista y misógino en la sociedad (…) diariamente se agreden mujeres en Cajeme y en Sonora”, dijo Silvia Nuñez Esquer, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Violencia total

Pero la violencia de género no sólo se encuentra en las calles o en manos de descerebrados como Hilario “N”, sino en todos los sectores ciudadanos.

De acuerdo con los datos federales, la mujer sufre de alta vulnerabilidad en Sonora. Por ejemplo, de enero a junio se contabilizaron doce secuestros de mujeres, la segunda cifra más alta a nivel nacional, sólo superada por los 22 casos en la Ciudad de México.

Por si fuera poco, se denunciaron 374 incidentes de abuso sexual, la tercera cantidad más elevada a nivel país.

Por su parte, los servicios de emergencia recibieron en el mismo periodo un promedio de casi nueve llamadas diarias por violencia de género, que deben sumarse a las cuarenta que diariamente se realizan por violencia de pareja.

Mujeres en riesgo en Sonora:

Enero a Junio:

47 homocidios dolosos

11feminicidios

12 secuestros

374 incidentes de abuso sexual

Fuente: SSPC

Llamadas a números de emergencia

Enero a Junio:

1881 por violencia de género

194 por acoso sexual

8501 por violencia de pareja

Fuente: SSPC

38 homicidios dolosos de muertes en Cajeme de enero a ayer según el conteo de Tribuna

Fuente: Tribuna