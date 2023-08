Cajeme: Madre del joven detenido por el presunto asesinato de Abel Murrieta pide justicia

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), presentará al presunto autor material del asesinato de Abel Murrieta, exprocurador de Sonora y excandidato a la alcaldía de Cajeme, la madre del detenido denuncia irregularidades en la aprehensión, asegurando que su hijo es inocente.

En entrevista para TRIBUNA, Dimeth Yocupicio, madre del joven detenido, identificado como Sergio 'N', argumentó que en la fecha que ocurrió el asesinato de Abel Murrieta, su hijo se encontraba recuperándose de una operación de rodilla, por lo cual tenía limitada su movilidad.

El niño estaba discapacitado en ese tiempo de la pierna izquierda traía yeso, traía muletas. Duró tres años en recuperación. Él empezó antes de el quince de abril. A mí me interesa nada más la vida de mi hijo. La reputación de mi hijo ¿Quién la va a limpiar?", declaró.

Detienen a presunto asesino de Abel Murrieta. Foto: Twitter

Es un abuso para mi hijo pero es una burla para la sociedad, como cuando me dijeron de que se le acusa, me empecé a reír de impotencia, es una burla y todos sabemos porque es una burla y de hecho duele. El viernes lo 'levantaron' por una bicicleta supuestamente robada, pero mi tío se la regaló, yo soy costurera, y el niño andaba en una bicicleta y ahí la tengo en la casa, ahí está donde él armaba una con tal de que su madre no gastara, ¿Sabes cuánto le daba para ir a la escuela? Veinte pesos eso era la cantidad que él me pedía, no más para un agua", compartió.

La madre añadió que tras ser detenido el joven, el día viernes 18 de agosto por la supuesta posesión de una bicicleta robada, fue llevado directamente a la ciudad de Hermosillo, dónde se le indicó que era buscado por el asesinato de Abel Murrieta.

"Todo lo que hicieron fue en un instante. ¿Cuándo procesan a alguien tan rápido? . Me han cerrado las puertas, no me dejaron entrar a que firmara ese papel de su interrogación, no le giraron amparos ni nada, todo se lo revocaron, el niño es mayor de edad, él puede firmar, no me ocupa a mí como madre. Pero, ¿Por qué no me dejan darles las pruebas? ¿Por qué no? O sea, no entiendo si no les estoy mandando nada malo, les estoy mandando nada más lo que es y en el Cereso le ha cerrado ese derecho", relato.

Tengo todas las citas, lo único que se me perdió fue la radiografía pero tengo la primera resonancia que le hicieron y la segunda, tengo fotos de todo desde cuando empezó hasta que termina el tratamiento del 2019 que empezó su problema y terminó el 2023, que fue cuanto pasó la pandemia como era su su problema de urgencia me lo operaron rapidito en cuanto pasó la pandemia, quiero que se haga una investigación y lo liberen porque el no es culpable", finalizó.

