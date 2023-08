Habría acosado a otras mujeres; filtran audios de Hilario ‘N’, presunto feminicida de Alma

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Frases como: “¿Qué te gusta tomar?”, “Te estoy marcando”, “Quiero invitarte a comer”, se escuchan en una serie de audios que circulan en redes sociales y en los que supuestamente Hilario ‘N’, detenido por el asesinato de Alma Lourdes, le envía a una mujer de nombre Karina, al parecer también empleada de la carnicería.

Trascendió de manera extraoficial, que los audios fueron obtenidos del número del mencionado establecimiento comercial y en los cuales, se exhibe la insistencia del septuagenario para encontrarse con una de las trabajadoras.

En los audios, también se escucha frases a manera de reproche, debido a que Karina, no respondía los mensajes, razón por la cual el ahora detenido insistía en repetidas ocasiones y le reiteraba sus intenciones de invitarla a salir.

Entre los reproches del presunto responsable de la muerte de Alma Lourdes, se escucha: “contéstame el mensaje de voz, de pérdida para oír tu voz cuando menos, te estoy marcando Karina y no me contestas, el día que te dije de los caballos no fuiste, yo te quería invitar a comer”, entre otras frases.

Y es que este caso durante toda la semana ha dado de que hablar debido a la forma en la que Hilario 'N', le quitó la vida a la joven Alma, quien tres horas de haber discutido con él fue acribillada, quedando tendida al interior de un establecimiento, mientras que el individuo huyó hacia su casa confiado en que no sería descubierto, sin embargo, las autoridades lograron su detención tras varias horas de diálogo, pues no contaban con una orden de cateo.

A días de lo ocurrido, se habla de que la defensa de Hilario pretende que este pase su condena bajo arresto domiciliario, esto debido a que alegan que tienen problemas de salud, seguido de que también ya es una persona de la tercera edad, al contar con 71 años.

Fuente: Tribuna