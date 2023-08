Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Mientras las autoridades han asegurado que actuaron conforme a protocolo en el momento que se les llamó desde la carnicería donde fue asesinada Alma Lourdes, pues hicieron lo necesario tras el reporte de “persona agresiva”, lo que no implicaba activar el modelo SALVA, en redes sociales se viralizaron audios en donde la víctima explica que el acoso por parte de Hilario ‘N’ se remontaba desde semanas atrás, siendo Ana, su hermana y también empleada, la acosada.

En estos audios se escucha la voz de Alma Lourdes, explicándole a su interlocutora, como inició la discusión con Hilario ’N’, y como desde hace un par de semanas, su victimario, estaba acosando a una de las trabajadoras del lugar, la cual era hermana de la agredida, razón por la cual decidió intervenir para pedirle el respeto a el hombre de la tercera edad que más tarde ese mismo día regresara para asesinarla a balazos.

Narración de Alma Lourdes evidencia acoso previo en Ciudad Obregón

Señala acoso del agresor

“Lo que paso es que, como él estaba diciendo unas cosas ahí con los carniceros, porque a Ana es a la que está acosando, independientemente si hubiera sido Ana hubiera sido otra, yo le digo o sea yo no soy de las que me quedo callada. ‘No es que, si yo quiero, yo le voy a seguir diciendo y que no se empezó a decir’, entonces fue como ‘señor buenos días’ le digo ‘me llamó Alma ¿Usted quién es?’ le dije y ya pues tal, es cliente de hace tiempo de nosotros y es medio rarito, pero hace dos semanas empezó a decirle cosas a la Ana de repente, y ya le pido por favor que respete a la muchacha porque ella no le tiene ningún interés”, se oye en el audio.

Agregó que, en esos momentos, el presunto feminicida, tomó su teléfono y solicitó que le llevarán “tres plebes” al citado establecimiento, situación que encendió las alertas, debido a que desconocían si el sujeto andaba en “malos pasos”.

“Sí me quedo pensando qué hacer, pues es un momento feo, ¿Sabes? Y lo que me da mucho, mucho, mucho, es que ¿Por qué me tengo que aguantar? ¿Por qué Ana se tenía que aguantar que le estuviera diciendo de cosas? porque ya van varios días muy insistentes, ella les puede platicar mejor. No fui grosera ni nada al principio, o sea me presenté, dígame su nombre, estire la mano y le dije: ‘nada más le pido por favor que no me moleste a las muchachas porque ya se quejaron de usted’, y se puso mal él, son situaciones de toda la vida que lamentablemente como mujeres pasamos y hay unas que no dicen nada”, termina el audio.

Cabe señalar que María Dolores del Río, Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora, compartió en conferencia de prensa que no se realizó ningún reporte al C5 o llamada de emergencia previa por la agresión de Hilario ‘N’ en la carnicería ubicada por la calle Cajeme y California, en Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna