Navojoa destina 100mdp al servicio del agua potable, pero no hay resultados positivos

Navojoa, Sonora.- Pese a que cada año, el Ayuntamiento de Navojoa destina más de 100 millones de pesos (mdp) para el manejo del agua potable, la ciudad no puede revertir la crisis de abastecimiento en más del 60 por ciento de los hogares, atentando en contra de sus derechos.

Como cada 24 de agosto, se conmemora la 'Semana Mundial del Agua', ya que en el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoció el derecho humano al agua, lo cual, implica que cada persona debería tener acceso a una cantidad suficiente de agua para uso doméstico, entre 50 y 100 litros de agua al día, garantías que la Perla del Mayo no puede cumplir.

El sur de Sonora es una de las regiones del Estado con mayor problema para abastecer de agua potable a las familias, debido a la sobreexplotación de los mantos freáticos, además de que contrario a otros municipios de la entidad, la región depende del agua en el subsuelo y no del recurso almacenado en una presa.

En Navojoa, el problema se agudiza, ya que se estima que alrededor de seis de cada 10 hogares, no tienen acceso al servicio de agua potable, por lo que el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), decidió abastecer a las familias afectadas a través de pipas, principalmente en el sector oriente de la ciudad y en las comunidades rurales, sin embargo, resulta insuficiente.

Hay familias que tienen una semana que no les llega el agua, por ello, Oomapasn está haciéndoles llegar pipas… Estamos pasando por una etapa difícil, porque el Organismo Operador tiene deficiencias y hemos tratado de solventarlas, pero la verdad es que no hemos podido al 100 por ciento", indicó J esús Guillermo Ruiz Campoy , miembro de la Comisión de Agua .

Fue a principios del mes de agosto, cuando el alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, aseguró que en los próximos meses, la pesadilla del desabasto de agua, por fin acabará para las familias afectadas, mediante la interconexión de dos pozos adicionales a la red de suministro de agua, sin embargo, existe escepticismo hacia dicha estrategia.

Yo ya tengo dos periodos en la administración municipal y definitivamente creo que el desabasto de agua no es un problema que se pueda solucionar a corto plazo, a lo mejor podemos darle solución a una parte pero no al 100 por ciento, porque el problema no está tan fácil. Pero ojalá y se logre darle solución al 100 por ciento, esperemos que se haga, pero yo lo veo difícil", puntualizó Ruiz Campoy.