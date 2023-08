Se presenta mortandad de lobos marinos en playas de Guaymas; van cinco durante 2023

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- "En el año van aproximadamente 5 lobos marinos muertos, en lo que nosotros hemos registrado, es un número que se nos hace un poquito bajo, ya que en años atrás se han registrado para estas fechas ya se han registrado 15, 20 lobos muertos", informó Elsa Coria Galindo.

La directora del Centro de Rescate Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre (Crifs) precisó que uno de los dos ejemplares encontrados sin vida recientemente, se hallaba en estado descomposición por muerte natural, mientras que el segundo cadáver encontrado presentaba traumas por golpes en el cráneo, probablemente debido a una colisión con una embarcación o interacción con pescadores

Coria Galindo expuso que "naturalmente siempre encontramos a lo largo del año lobos marinos, delfines, a veces hasta ballenas que sus cuerpos los arroja el mar a las costas, a las orillas, en las playas".

Destacó que en Sonora se encuentra la Isla San Pedro Nolasco, la cual alberga una población entre 400 y 700 lobos marinos, en donde se encuentran ejemplares de diferentes edades, muchos son adultos los cuales mueren de causa natural, al momento el conteo durante este año son cinco ejemplares fallecidos.

Lobo marino en estado de descomposición

Cabe mencionar que los primeros días de agosto, no han sido buenos para los pescadores durante la actual temporada de jaiba, donde no se han registrado buenas capturas de la especie marina, afirman ribereños de Guaymas y Empalme, señalando que ha sido difícil sobresalir con sus gastos y llevar el sustento a sus hogares.

Guadalupe Borbón, pescador ribereño dijo que una temporada la cual debió ser buena, se ve muy baja, por lo que por panga capturan de 10 a 15 kilos a comparación de otros años que se capturaban de 30 a 80 kilos.

Señaló que "ya no es redituable la pesca porque ya está saliendo muy poca, no hay suficiente producto para poder sustentarse en la casa de uno, ya hasta agarras 10, 15 kilos ya no es suficiente".

