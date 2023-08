Abel Murrieta: Autoridad confirma a presunto culpable en Cajeme; familiares lo defienden

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tanto el gobernador Alfonso Durazo como el fiscal Gustavo Salas aseguraron que Sergio Armando 'N', detenido el fin de semana por ser uno de los dos presuntos autores materiales del asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, definitivamente es responsable, por lo que no caben las especulaciones de que se trata de un ‘chivo expiatorio’ como lo han señalado amigos y familiares del joven que se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social de Hermosillo.

Está plenamente identificado, sin absolutamente ninguna duda… y tenemos además testigos. No decimos más, testigos que están debidamente cuidados y protegidos, como lo está también el detenido para evitar que haya agresiones contra ellos”, dijo Durazo.

Por su parte, Salas aseguró que la investigación que llevó a la conclusión de la participación de Sergio Armando en el homicidio se extendió por cuatro meses, en donde se revisaron todos los detalles con extremo cuidado.

Tenemos claridad total y absoluta de la probable responsabilidad de esta persona… no puedo dar los datos de prueba porque están sujetos a la jurisdicción de un tribunal, pero por supuesto que tenemos aspectos sólidos y sostenidos sobre su participación en los hechos”, expuso.

Lo expuesto se dio tras las manifestaciones realizadas tanto el martes como ayer en las afueras del Palacio Municipal, donde amigos y vecinos del presunto culpable lo defendieron con vehemencia, rechazando las acusaciones y narrando que se trata de un ciudadano ejemplar que sería “incapaz” de cometer un delito de tal magnitud.

Sobre este apoyo hacia Sergio Armando, el fiscal dejó entrever que podría tratarse de una argucia del crimen organizado para presionar por la detención, una estrategia que los grupos criminales ya han desarrollado en otros momentos con el fin de ganar adeptos hacia los detenidos.

"Surgen coincidentemente, hasta que se hizo de conocimiento a la opinión pública la detención, un caudal de manifestaciones de solidaridad a favor de esta persona, argumentando y exaltando su condición de estudiante y deportista como si fueran las pruebas idóneas para poder establecer su inocencia, en un hecho de, por supuesto, no está en esas condiciones de que pueda ser litigado en los medios y no en los tribunales”, añadió Salas.

Estas expresiones que decimos no dudamos que puedan ser objeto de una presión o amenaza de alguien que los obligue (…) si estas personas tienen la posibilidad, que acudan y comparezcan ante los tribunales y expresen lo que convenga”, agregó.

En entrevista con Radio Fórmula, el titular de la Fiscalía General de Justicia estatal afirmó que no existen intereses oscuros detrás de la detención: “no tenemos otro objetivo e interés que el de la justicia”.

En cuanto al seguimiento del caso y dar con el resto de responsables, el gobernador Durazo dio a conocer que hay dos participantes completamente identificados: “hay dos participates más, un coautor material y otro autor intelectual que están plenamente identificados… sabemos en qué ciudad se encuentran ambos y ya estamos trabajando en colaboración con autoridades de otro estado, del que me reservo el nombre, para ejecutar la orden de aprehensión que ya tenemos”.

Insisten

Dimeth Yocupicio, madre de Sergio Armando 'N', argumentó que en la fecha que ocurrió el asesinato su hijo se encontraba recuperándose de una operación de rodilla, por lo cual tenía limitada su movilidad, para lo que mostró documentos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social que avalan sus citas médicas.

"Para el 2021 el joven traía férula y andaba en muletas, él duró incapacitado desde el 2019 que empezó su problema hasta el 2022 que lo operaron en cuanto entró el año, cuando levantaron la pandemia, y en este lapso él estuvo este con la férula, ya que el doctor le dijo que no debía de correr, ni patear la pelota, o jugar básquetbol, todas las indicaciones que le dieron, él las cumplió porque su rodilla no estaba bien, y no había sido operado porque se suspendieron las cirugías, por el tiempo de la pandemia”, explicó.

También denunció que, sin darle alguna excusa, hasta ayer no le habían permitido ver a su hijo. “No hay ninguna excusa, no lo puedo ver y se acabó, así nomás me dicen, tampoco al abogado lo dejan verlo, me tapan todo”.

“Nadie en el gobierno ha tenido un acercamiento conmigo, me tienen bloqueada, ya estoy bien desesperada, ¿Cómo va a ser posible que a una persona inocente me lo esté culpando el gobierno? ¿Qué voy a hacer ahí? Capaz que mañana me dicen que me lo van a trasladar a la Ciudad de México porque es un alto matón”.

Dimeth señaló que solo pide se realice una investigación adecuada y se le dé la oportunidad de tener una defensa óptima y que se acepten las pruebas que tiene la familia.

Está plenamente identificado, sin absolutamente ninguna duda… y tenemos además testigos. No decimos más, testigos que están debidamente cuidados y protegidos, como lo está también el detenido para evitar que haya agresiones contra ellos” Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora.

Tenemos claridad total y absoluta de la probable responsabilidad de esta persona… no puedo dar los datos de prueba porque están sujetos a la jurisdicción de un tribunal, pero por supuesto que tenemos aspectos sólidos y sostenidos sobre su participación en los hechos”, Gustavo Salas, Fiscal de Sonora.

Fuente: Tribuna