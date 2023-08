Colectivos marchan por justicia y un freno a la violencia en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un centenar de personas se unieron para marchar en exigencia de justicia por el asesinato de Alma Lourdes a manos de Hilario 'N' el pasado sábado.

Antes de las nueve de la mañana, el contingente se reunió alrededor del Palacio Municipal de, y con pancartas y consignas en contra de la violencia de género, iniciaron la marcha rumbo a las instalaciones regionales de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La pretensión era la exigencia de que el proceso contra Hilario 'N' se mantuviera en estricta legalidad, más porque hoy, a partir de la una de la tarde, se llevará a cabo la segunda audiencia ante el juez.

En las afueras de la Fiscalía, los manifestantes exigieron todo el peso de la ley contra el presunto feminicida, pero también hicieron fuerza en pro de que mejoren las condiciones de seguridad y estado de derecho que eviten más asesinatos de mujeres.

Las presentes recordaron otros casos de violencia feminicida en el municipio y en el estado, además de la falta de garantías que tiene el género para llevar una vida normal, lejos de la violencia y la inseguridad.

En la marcha, en la que además de los familiares de Alma Lourdes, participaron colectivos de madres buscadoras y organizaciones feministas, destacó una gran lona con el mensaje: “no importa la edad, ni la clase social, eres un asesino”, en claro señalamiento de que los abogados de Hilario “N” han expuestos sus 71 años como un aspecto a considerar para una posible sentencia más blanda de lo esperado.

Con consignas en pro de la igualdad de género y de la no violencia contra la mujer, las participantes expusieron que buscan que se le otorgue la máxima condena al septuagenario, señalado por los videos y por testigos como el asesino de Alma Lourdes, pero también por audios y por testimonios, como un acosador.

En medio de la manifestación y de las expresiones en redes sociales que alegan un posible trato preferencial hacia Hilario “N” desde su detención, presentación y audiencias antes el juez, la Fiscalía reiteró “su compromiso porque Hilario “N”, presunto homicida de Alma Lourdes reciba la condena máxima de hasta 78 años de prisión, por la suma de los delitos de Feminicidio y Acoso Sexual”

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo dijo en sus redes sociales que “en Sonora no hay espacio para la impunidad. Acompaño el sentir de la familia de Alma Lourdes, a quienes les reitero totalmente mi apoyo para que Hilario “N” cumpla con un castigo ejemplar y reciba la condena máxima por los delitos que se le imputan. Nada ni nadie estará por encima de la Ley”.

Idalia Valenzuela, madre de Alma Lourdes, aseguró que no dejarán de alzar la voz por su hija, con el fin de que se castigue al feminicida, peo también para lograr garantías de seguridad para todas las mujeres en Cajeme.

Es lamentable que mujeres mueran a manos de sus agresores por solo buscar respeto”, en relación a que Alma sólo defendió a su hermana del acoso, únicamente exigió respeto de un hombre que no entendía de razones.

No quiero que la gente actúe de forma inadecuada, con agresión, sería lo menos que Alma desearía… queremos justicia, yo quiero alzar la voz por Alma, por su hija porque las dejaron solas, las separaron, yo quiero alzar la voz; como dijo mi hija en sus audios, que ella no lo estaba haciendo nada más por su hermana si no por todas las mujeres que se quedan calladas, necesitamos esa fuerza para levantar la voz”, señaló.