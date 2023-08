En Cajeme gritan "Ni una Más": Marchan y exigen justicia por feminicidio de Alma Lourdes

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Al grito de “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, cientos de cajemenses salieron a las calles para alzar la voz y exigir que se haga justicia en el caso de Alma Lourdes, quien fue víctima de feminicidio en su centro de trabajo el pasado sábado 19 de agosto.

Desde las primeras horas de este jueves 24 de agosto, mujeres y hombres de diferentes edades se dieron cita en la explanada de Palacio Municipal, para iniciar con una marcha pacífica, como una forma de expresión e indignación debido a la violencia feminicida que se registra en Cajeme, la cual de acuerdo a la Red Feminista Sonorense (RFS) ha cobrado la vida de 74 mujeres en la entidad.

Piden justicia por Alma Lourdes en Cajeme. Foto: Twitter

Idalia Valenzuela, madre de Alma Lourdes, destacó la necesidad de alzar la voz para exigir justicia para los hijos de las mujeres víctimas de la violencia tal es el caso de su nieta, una pequeña que tras los hechos ocurridos en la carnicería quedó en la orfandad.

Hizo también un llamado a las autoridades para que cumplan con su trabajo y manifestó que siente confianza que se hará justicia y agregó que no desea gastar sus energías hablando del victimario de su hija.

Los manifestantes salieron de las instalaciones de Palacio Municipal aproximadamente a las 8:30 de la mañana por la calle 5 de Febrero rumbo al norte, después, tomaron la avenida Allende con dirección al poniente y al llegar a la Miguel Alemán se encaminaron de nueva rumbo al norte hasta la calle Yaqui y finalmente tomaron la calle Jalisco para llegar a las instalaciones del Centro Integral de Justicia de la Fiscalía Estatal.

Una vez en el mencionado recinto judicial, las consignas no se hicieron esperar, al grito de “la policía no me busca, me buscan mis amiga, justicia para Alma, señor señora no sea indiferentes se matan las mujeres en la cara de la gentes”, entre otras, que hacían referencia a la violencia feminicida que se vive en Cajeme.

