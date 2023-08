Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En punto de las 13:05 horas, en las instalaciones de los Juzgados Orales Penales de Ciudad Obregón, se llevó a cabo la segunda audiencia, para vincular a proceso al responsable de la tragedia ocurrida en una carnicería donde Alma Lourdes fue víctima de feminicidio.

Los defensores de Hilario ‘N’ consideraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no aportó los argumentos necesarios para vincularlo a proceso, por lo que solicitaron a la juez no hacerlo.

Los alegatos de la defensa, se basaron en el hecho de que, de acuerdo a la información que ha trascendido, el responsable del asesinato llegó al mencionado establecimiento comercial encapuchado y a que no se ha encontrada el arma de fuego con la que se cometió el ilícito.

Así fue la segunda audiencia donde Hilario 'N' fue vinculado a proceso por feminicidio de Alma

Los abogados de Hilario ‘N’ también consideraron que el delito, no tiene las características o no cuenta con los elementos necesarios para ser tipificado como feminicidio, además agregaron que no se han aportado las pruebas suficientes para determinar que el imputado acosaba a la víctima, sino a una compañera de trabajo.

Por su parte, el representante de la Fiscalía, se manifestó en desacuerdo con los alegatos presentados por la defensa, debido a que aseguran, se cuenta con seis testimoniales que identificaron al presunto responsable por su voz, debido a que era un cliente frecuente de la carnicería y solicitó que fueran desechados y no se le diera valor a los alegatos de la defensa.

Además, añadieron a sus argumentos, el hecho de que Hilario ‘N’ o el presunto responsable, llegó y preguntó directamente por la víctima.

Así mismo, el imputado Hilario ‘N’, se rehusó a hacer válido su derecho de hacer comentario alguno, limitándose a decir que de los comentarios que tiene que hacer los emitirá en otro momentos.

Tiempo después, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció vía redes sociales que Hilario ‘N’ había sido vinculado a proceso por feminicidio y acoso sexual.

Fuente: Tribuna