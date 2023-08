Usuarios reportan altos cobros por el servicio de luz en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Aun cuando se contemplaba un incremento en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el servicio doméstico, los constantes apagones del servicio de energía eléctrica, y la insuficiencia kilowatts designados en la tarifa de verano, ha derivado en que los usuarios cajemenses reporten un incremento de hasta el triple del monto a pagar en sus recibos con respecto a sus pagos anteriores.

Humberto Campos Hernández, titular del Club de Usuarios de Cajeme informó que durante el mes de agosto han registrado un incremento en los reportes de costos excesivos en el consumo de luz, señalando que aun cuando se esperaba este incremento anunciado por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el servicio doméstico de alto consumo desde el pasado mes de junio, las variaciones del servicio, así como la insuficiencia de kilowatts asignados como parte del subsidio de verano, derivan en estos altos cobros.

Voz ciudadana

De acuerdo a la ciudadanía que se acerca con nosotros, estos cobros no corresponden al servicio que brinda la CFE, ya que nos reportan apagones constantes, lo cual aparte de las molestias de no contar con el servicio, daña los aparatos de los usuarios, en este bimestre están llegando recibos muy elevados, que van desde mil 500 pesos, hasta los 6 o 7 mil pesos, es por eso que hemos señalado que la tarifa ideal debería ser de mil 400 kilowatts en lugar de los mil 200”, señaló.

Norma Arroyo, ciudadana del municipio, calificó de “abusiva” la situación. “La verdad es que sí me ha llegado muy caro el recibo en los últimos meses. Estamos viendo que cada vez se eleva más la tarifa, en mi caso particular yo diría que me llegó un 50 por ciento más de lo que me cobraban antes, considero que es un abuso por parte de la CFE, pues en el periodo que más calor hace suben los cobros, ya están hasta el tope”, dijo.

Por su parte, Guadalupe Ramos, coincidió en que existe un considerable incremento en el cobro a los usuarios. “Me están cobrando este pasado bimestre, hasta el triple, porque me llegaban 300 pesos y en el último recibo me cargaron mil 260 pesos, siendo que consumo lo mismo de siempre, incluso hasta menos porque seguido se va la luz en la colonia”, explicó.

Del mismo modo criticó la falta de aclaraciones a los ciudadanos por parte de la CFE, argumentando que, al momento de pedir alguna aclaración por los cobros altos, se limitan a responderte que esa es la lectura que indica el recibo y que si no pagas te cortarán el servicio.

