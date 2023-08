Madre de Sergio 'N' detenido por el presunto asesinato de Abel Murrieta pide justicia

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), presentará al presunto autor material del asesinato de Abel Murrieta, exprocurador de Sonora y excandidato a la alcaldía de Cajeme, la madre del detenido denuncia irregularidades en la detención, asegurando que su hijo es inocente.

En entrevista para TRIBUNA, Dimeth Yocupicio, madre del joven detenido, identificado como Sergio 'N', argumentó que en la fecha que ocurrió el asesinato de Abel Murrieta, su hijo se encontraba recuperándose de una operación de rodilla, por lo cual tenía limitada su movilidad, para lo cual mostró evidencias de las citas médicas del ahora detenido.

Para el 2021 el joven traía férula y andaba en muletas, él duró incapacitado desde el 2019 que empezó su problema, hasta el 2022 que lo operaron en cuanto entró el año, cuanto levantaron la pandemia, y en este lapso él estuvo este con la férula, ya que el doctor le dijo que no debía de correr, ni patear la pelota, o jugar básquetbol, todas las indicaciones que le dieron, él las cumplió porque su rodilla no estaba bien, y no había sido operado porque se suspendieron las cirugías, por el tiempo de la pandemia.

Asimismo, la madre de Sergio denunció que, sin darle alguna excusa, hasta el día martes no le habían permitido ver a su hijo. “No hay ninguna excusa, no lo puedo ver y se acabó, así nomás me dicen, tampoco al abogado lo dejan verlo, me tapan todo”.

"Nadie en el gobierno ha tenido un acercamiento conmigo, me tienen bloqueada, ya estoy bien desesperada, ¿Cómo va a ser posible que a una persona inocente me lo esté culpando el gobierno? ¿Qué voy a hacer ahí? Capaz que mañana me dicen que me lo van a trasladar a la Ciudad de México porque es un alto matón.

Es un abuso para mi hijo, pero es una burla para la sociedad, como cuando me dijeron de que se le acusa, me empecé a reír de impotencia, es una burla y todos sabemos porque es una burla y de hecho duele. El viernes lo levantaron por una bicicleta supuestamente robada, pero mi tío se la regaló, yo soy costurera, y el niño andaba en una bicicleta y ahí la tengo en la casa, ahí está donde él armaba una con tal de que su madre no gastara, ¿Sabes cuánto le daba para ir a la escuela? Veinte pesos eso era la cantidad que él me pedía, no más para un agua", compartió.

Dimeth Yocupicio, señaló que solo pide se realice una investigación adecuada y se le dé la oportunidad de tener una defensa adecuada aceptando las pruebas que tiene la familia.

"Todo lo que hicieron fue en un instante. ¿Cuándo procesan a alguien tan rápido? Me han cerrado las puertas, no me dejaron entrar a que firmara ese papel de su interrogación, no le giraron amparos ni nada, todo se lo revocaron, el niño es mayor de edad, él puede firmar, no me ocupa a mí como madre. Pero, ¿Por qué no me dejan darles las pruebas? ¿Por qué no? O sea, no entiendo si no les estoy mandando nada malo, les estoy mandando nada más lo que es y en el Cereso le ha cerrado ese derecho", relato.

Fuente: Tribuna