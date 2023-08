Santuario de Guadalupe del municipio de Navojoa se despide de su párroco

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Desde hace casi una década, el presbítero José Alfredo García Palencia, se ha hecho cargo del Santuario de Guadalupe en el municipio de Navojoa, sin embargo, será este jueves 31 de agosto cuando le diga adiós a sus feligreses.

De acuerdo al hasta hoy párroco del Santuario de Guadalupe, regresará a su natal Guatemala para tomar un descanso de sus actividades, para posteriormente regresar a México y hacerse cargo de una Parroquia ubicada en Ciudad Obregón.

Fue en enero del año 2015 cuando García Palencia llegó al Santuario, luego de haber sido párroco de la Iglesia de San Judas Tadeo durante cuatro años, también en Navojoa, para posteriormente, ser trasladado a una parroquia en Villa Juárez, donde celebró la eucaristía durante dos años.

Durante su estancia en el Santuario de Guadalupe, el templo registró grandes avances, tales como la ampliación del área oriente de la iglesia, donde se construyó un edificio de dos pisos, el cual, alberga el mural de ‘La Ofrenda’, una réplica de la obra que se encuentra en la basílica de Ciudad de México.

Además de la construcción de un área de criptas, la modernización de la entrada principal del Santuario, pero sobre todo, la construcción de la capilla eucarística permanente, donde los feligreses acuden a orar las 24 horas del día.

La despedida

El párroco señaló que extrañará la convivencia con la comunidad estudiantil del Colegio Kino, donde durante su estadía, se logró tramitar el nivel de secundaria, además del catecismo y la realización de las fiestas patronales como la peregrinación en honor a la virgen de Guadalupe.

“Honestamente, extrañaré a la gente que al principio me costó poquito llegar con ellos, pero me voy dejando en ellos una experiencia de dios vivo, una amistad fraterna auténtica. Por lo que exhorto a los feligreses de mi parroquia a que si en verdad me apreciaron, van a apoyar al nuevo párroco que llegue”, puntualizó.

Fuente: Tribuna