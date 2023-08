Sonora: Línea 15 en Ciudad Obregón niega precio preferente a estudiantes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Concesionarios de la línea 15 del transporte urbano de Cajeme, iniciaron ayer una protesta en contra del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), señalando que, ante la falta de subsidio, eliminaron la tarifa especial a estudiantes, estableciendo un costo por pasaje de 9 pesos para todos los usuarios.

Bernardo Beltrán Leyva, presidente de Transporte Urbano y Especiales de Cajeme (Tusec), detalló que, tras dos años de no recibir el diferencial de tarifa por parte de las autoridades, se optó el tomar esta medida, por lo cual se colocaron cartulinas en las unidades con la leyenda: “Estimado usuario, yo concesionario ya no puedo seguir regalando el diferencial de tarifa, ni los boletos de estudiantes. Exígelos al gobierno”.

Eliminan tarifa preferencial

“Ya van dos años que el gobierno no nos ha dado nada, tenemos reparaciones mayores de motores que cuestan de 150 a 180 mil pesos que no las hemos podido hacer. Entonces nosotros en lugar de protestar parándole los carros a la dirección de transporte, como lo hacían antes otras gentes, nosotros decidimos protestar trabajando, para que la gente haga conciencia de que no es un asunto de nosotros, que es un compromiso que tiene el gobierno con el usuario de pagar esos dos boletos gratis a los estudiantes, y el diferencial de la tarifa”, declaró.

Cabe señalar que la Ley de Transporte del Estado de Sonora, estipula dos pasajes gratis al día a los estudiantes y una vez cumplidos, se deberá de cumplir con una tarifa preferencial, la cual también se debe de brindar a personas de la tercera edad o con discapacidad.

Beltrán Leyva, añadió que pese los esfuerzos realizados por los prestadores del servicio, ya no pueden solventar estas tarifas preferenciales ni pasajes gratis. “Siempre hemos estado al pie de la cureña, dándole el servicio a los usuarios dentro de nuestras posibilidades, pero ahorita ya no podemos regalarle el pasaje gratis al estudiante, hacemos un llamado a las autoridades para que revisen la situación, ya que estamos en la mejor disposición del diálogo”.

En contraparte, el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora a través de su área de comunicación informó que consientes de la problemática que se presentó por la eliminación de la tarifa preferencial en dicha ruta del municipio de Cajeme, la dirección Regional inspeccionará a las 7 unidades con las que cuenta esta línea, a fin que se garantice el cobro autorizado por ley.

Del mismo modo el Imte dio a conocer que la dirección de transporte, ya se contactó con el concesionario para escuchar en mesas de dialogo las problemáticas señaladas.

Fuente: Tribuna