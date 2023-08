Sonora: Detectan inicio de consumo de alcohol en niños de 10 años en el municipio de Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- “Entre los 10 y los 12 años comencé a consumir alcohol, el modo en el cual yo me divertía no correspondía a un niño. Desde muy joven me gustó andar de fiesta y mis padres vivían con mucha preocupación, tenían que irme a buscar porque yo a veces no llegaba a dormir a la casa”, confesó Eduardo, joven que logró superar su problema de adicciones.

Así como Eduardo, la edad promedio del consumo inicial con el alcohol en el municipio de Navojoa es a los 10 años, lo cual, desencadena el consumo de otras sustancias de mayor impacto, como la marihuana, hasta llegar al cristal.

Detectan inicio de consumo de alcohol en niños de 10 años en el municipio de Navojoa

“Nunca me di cuenta de que ese modo de diversión implicó que la inocencia de la niñez se fuera en un abrir y cerrar de ojos. Cuando cumplí 14 años, un amigo me ofreció marihuana y acepté, en un inicio no me gustó la sensación que me produjo, sin embargo, al poco tiempo le encontré el gusto y quedé atrapado en la cárcel de la adicción a las drogas y al alcohol”, declaró Eduardo.

Las estadísticas

De acuerdo a entrevistas realizadas por Narconon a sus internos, sólo el 10 por ciento acude al programa de rehabilitación por problemas de abuso del alcohol, sin embargo, en los demás casos, el alcohol fue su primer contacto con el mundo de las drogas.

“Exclusivamente por problemas de alcohol, es un 10 por ciento y en una edad avanzada de 45 o 50 años, pero existe un cambio de consumo, por ejemplo, inician con alcohol y posteriormente prueban otro tipo de drogas hasta llegar al cristal, por lo que dejan de consumir alcohol como droga de impacto”, indicó José Inés Buitimea Yocupicio, director de Narconon.

Detalló que lamentablemente, el primer contacto con el alcohol para la mayoría de los niños y jóvenes, es dentro del núcleo familiar, ya que por cultura, son los padres, tíos o personas cercanas, quienes le dan a probar la cerveza a los menores, sin pensar en los futuros riesgos que esto desencadena.

“El problema de alcohol es de cultura, ya que es algo aceptado por la sociedad, ahora sí que la cerveza es parte del espacio familiar. El problema en el consumo de alcohol, es algo progresivo, es algo que lleva un determinado tiempo para detectar si una persona tiene problemas con el abuso, por ejemplo, podemos notarlo cuando la persona deja de realizar sus actividades cotidianas por continuar bebiendo alcohol”, puntualizó Buitimea Yocupicio.

Por ello, exhortó a los padres de familia a evitar consumir alcohol frente a sus hijos, debido a que los pequeños acostumbran a seguir el ejemplo de sus padres, por lo que lo recomendable sería consumir cerveza en reuniones ajenas a los menores.

Fuente: Tribuna