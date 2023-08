AMLO responde a quejas por alza en tarifas de la CFE en Sonora: "No hay aumentos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue informado sobre las críticas y quejas que se han desatado en Sonora, principalmente en Hermosillo, por los altos cobros que ha realizado la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El mandatario desconocía esta situación.

En la conferencia 'mañanera' de hoy, miércoles 30 de agosto del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano dijo desconocer las quejas e incluso planes de movilización en Hermosillo, Sonora, y otras regiones de la entidad, por los altos cobros que ha realizado la CFE a los usuarios particulares. El presidente AMLO dijo que no le habían compartido los reportes por éstas acciones, no obstante, sostuvo que no ha habido un aumento en el precio de la luz en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño.

En la imagen, el presidente AMLO. Foto: Internet

No tenía yo conocimiento y me informan de todo… Es hasta ahora que sé que hay estas fallas. Vamos a que nos dé un reporte la CFE y lo mismo sobre las tarifas", expresó el mandatario López Obrador este miércoles, en su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Por otra parte, AMLO habló sobre el video de la senadora sonorense Lilly Téllez, una de sus opositoras, en el que acusa a las autoridades de incrementar las tarifas de energía eléctrica en Sonora. El mandatario tabasqueño arremetió contra estas declaraciones, al mismo tiempo que dijo con estas situaciones "hay que tener cuidado porque lo usan también de manera politiquera".

No hay aumentos en el precio de la luz, pero de todas maneras le vamos a pedir a la CFE que nos informe. Hay que tener cuidado porque hay mucha politiquería, es como los libros [de la SEP]", agregó el presidente AMLO.

Finalmente, López Obrador compartió con la prensa que sigue pendiente la revisión de la propuesta del gobernador Alfonso Durazo sobre una modificación al subsidio de verano de energía eléctrica para su entidad, pues tienen el objetivo de que pueda extenderse uno o dos meses y que pueda establecerse en la ley; esto considerando las altas temperaturas en Sonora y el uso de aparatos eléctricos para sobrellevar el calor. El reporte oficial se presentaría mañana, jueves 31 de agosto.

Mañana vamos a poder informar de lo que está pasando con Sonora con lo que nos diga la CFE. Las fallas, primero. Segundo, el aumento de tarifa: si hay aumento de tarifa o no. Tercero, el subsidio, ¿por cuánto tiempo y qué comprende? Cuatro, si se puede extender el subsidio uno o dos meses. Y por último, que quede establecido el subsidio por ley", dijo el presidente este miércoles.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'