Pese a lluvias en Sonora, hay sequías: Presa 'El Mocúzarit', sin repuntar almacenamiento

Álamos, Sonora.- Desde hace unas semanas empezó la temporada de lluvias en el estado de Sonora, las cuales según autoridades federales y locales, serían muy buenas para la entidad. Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo que con éstas no habría crisis de agua en la región gobernada por Alfonso Durazo Montaño; no obstante, este pronóstico aún no se cumple del todo en el Sur del estado.

Para la región de Álamos, las lluvias no han sido tan buenas como se creía, pues pese a las buenas expectativas, el almacenamiento de la presa de 'El Mocúzarit', ubicada en el cauce del Río Mayo, cerca del poblado de Álamos, sigue perdiendo terreno en comparación con el año pasado a la misma fecha. Para las autoridades locales y el sector agrícola, esta situación es preocupante.

Informe de presas en Sonora. Foto: Conagua

Según datos del reporte hidrométrico del Distrito de Riego 038 del Río Mayo, para el pasado martes 29 de agosto del 2023, el embalse en la también llamada Presa Adolfo Ruiz Cortines registró una cobertura de 414.2 millones de metros cúbicos. No obstante, esta cantidad representa un 50.6 por ciento menos en comparación con la misma fecha del año 2022, cuando tenía un almacenamiento de 817.2 millones de metros cúbicos, de acuerdo con el informe.

Se detalló que las aportaciones, con corte al martes 29 de agosto, son de seis metros cúbicos por segundo; para alcanzar los niveles que se tenían el ciclo anterior sería necesario que entraran 11 millones de metros cúbicos al día, señaló Rafael Valdez Avilés, gerente de Operación del Distrito de Riego 038 del Río Mayo. Si no se muestra una mejora, podrían comprometerse los terrenos para siembra.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informan que hoy miércoles 30 de agosto del 2023, las regiones del Sur y Centro de Sonora tendrán cielo parcialmente nublado durante la mañana. Para la tarde, el cielo será completamente nublado y tendrá fuertes lluvias, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Además, señalan que las precipitaciones podrían reducir la visibilidad e incrementar los niveles de ríos y arroyos, lo que generaría deslaves, inundaciones y encharcamientos. Toma precauciones

