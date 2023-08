Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el caso Sonora y las quejas que han surgido contra los servicios y tarifas de la Comisión Federal de la Electricidad. Apuntó que este jueves 31 de agosto, entre las 10:00 y 11:00 horas, tiempo del Centro de México, habrá una conferencia para atender todas las dudas sobre esta situación. También compartió que ya se atienden las fallas en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño.

En la conferencia 'mañanera' de hoy, jueves 31 de agosto, efectuada desde Palacio Nacional, el mandatario López Obrador dijo que ya se realizaron los planteamientos a la CFE sobre el caso Sonora; mencionó que sí, han habido fallas y apagones en dicha entidad, mas no se trataría de un asunto generalizado.

La CFE informará sobre el caso Sonora este jueves. Foto: Internet

En esta misma intervención, compartió que la CFE informará sobre cómo se genera la electricidad para Sonora y todo México, y cómo es que se designan las tarifas para cada región. Asimismo, recordó que, tal como lo prometió, no han habido aumentos en los costos del servicio de electricidad. Mencionó que así seguirá mientras siga el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) en el poder.

El caso Sonora, pero también cómo es muy importante la información, queremos que todos los interesados, saber cómo opera la CFE, cómo se genera la electricidad, cómo se distribuye, cómo está la situación de las tarifas, qué garantías hay de que no se vaya la luz, que no hayan fallas, cómo se van a mantener los precios sin aumentos, cómo lo hemos ofrecido y hemos cumplido, no han aumentado los precios de la luz, ni van a aumentar, mientras estemos en el Gobierno, como no han aumentado los precios de las gasolinas. Todo esto lo van a explicar a detalle", señaló AMLO.