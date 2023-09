Comunidades rurales de Guaymas carecen de agua; bomba permanece sin energía eléctrica

Guaymas, Sonora.- Vecinos de los poblados rurales de Guaymas, tales como La Cuadrita y San José han permanecido durante más de 1 semana sin agua potable, al no tener energía eléctrica en el sector, después que un carro de una empresa refresquera reventó los cables que suministran la luz a la bomba que suministra agua a los ejidos.

Al no tener energía eléctrica, la bomba de la Comisión Estatal del Agua (CEA) no funciona, situación que ha provocado que los vecinos han tenido que permanecer sin lavar ropa, trastes sucios y sin poder bañarse.

Emilia García Bonilla, residente de San José dijo que algunas personas han tenido que salirse de sus casas para poder bañarse, la situación se ha complicado porque los pequeños regresaron a clases y no hay agua.

El agua se ocupa para todo, ahí se me están secando las matas ya, para bañarse, para lavar, yo no he podido ni lavar, porque mi tinaco es muy chico no agarra mucha agua, de hecho yo fui ayer a la CEA y me dijeron que la CFE no ha conectado la energía eléctrica".