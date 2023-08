Tras el descubrimiento de un megalaboratorio, metanfetamina la sustancia que envenena a Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Sobrevuelos de reconocimiento efectuados por la Fuerza Aérea permitieron ubicar un mega laboratorio clandestino en Quiriego, específicamente en una zona serrana. De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, se trata de una fábrica clandestina de metanfetamina.

El anuncio dado ayer confirma una situación crítica en el país: la multiplicación de narco laboratorios que producen metanfetamina y sus derivados a escala industrial, sobre todo en el norte del país, lo que permite entender tanto el alza en su consumo interno, lo que a su vez deriva en la disputa de los cárteles por los territorios de venta.

Metanfetamina la sustancia que envenena a Ciudad Obregón

Específicamente en Sonora, hace unos días el gobernador Alfonso Durazo expuso que son tres los grupos criminales que disputan el control del tráfico de drogas en Cajeme, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el municipio está entre los prioritarios en la estrategia de seguridad al presentar tanto brotes de violencia como un alto consumo de estupefacientes, lo que ha detonado el narcomenudeo.

Riesgo latente

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), en la última década el consumo de metanfetamina en Sonora, particularmente en su versión “cristal”, ha crecido en un 500%, lo que explica la crisis social que se vive en el estado.

Los reportes de adicciones por parte de los Centros de Integración Juvenil revelan que siete de cada diez personas con problemas de adicción a las drogas consumen cristal en la entidad, cifra que a nivel nacional es del 57%.

Los estudios de la Secretaría de Salud federal exponen que el incremento brutal en el consumo de metanfetamina se debe a que suele ser una droga barata, que a su vez se produce a nivel industrial lo que acorta el tiempo de distribución.

Mientras la cocaína, por ejemplo, necesita un proceso de cultivo y posteriormente de preparación química, el cristal sólo necesita precursores sintéticos y una elaboración tan sencilla que, como en Quiriego, se puede llevar a acabo en condiciones no sólo insalubres sino precarias y en plena sierra.

Raúl Martín del Campo, director de Planeación del Instituto Nacional de Psiquiatría, dijo que el cristal se asocia a trastornos graves que se reflejan en el estado físico de los consumidores, que mientras están bajo los efectos de la metanfetamina no se hidratan, no se alimentan y no duermen; esto es lo que permite que, como en Cajeme, por las calles pueda encontrarse a personas afectadas por esta droga.

Maquinaria

Este consumo relevante de cristal está naturalmente ligado a una robusta producción del estupefaciente en las zonas aledañas a Cajeme, tal como se comprobó con el caso del Quiriego, que no es el único para reflejar una situación crítica.

Basta recordar lo ocurrido el pasado 21 de julio, día en que elementos federales localizaron en la carretera Guaymas - Hermosillo a un camión de carga que transportaba, en su tanque de combustible, 250 litros de metanfetamina líquida.

Estamos hablando de mecanismos muy sofisticados de distribución de una droga que es un gran negocio para los cárteles, pues su producción es barata, su distribución rápida y es altamente adictiva, lo que les garantiza una clientela continua”, explica el académico e investigador Andrés Sumano.

Y no es un tema nuevo, pues lo de Quiriego sólo confirma la instalación de narco laboratorios en áreas circundantes del municipio. Basta recordar los casos del 2021, el primero en enero en Granja Mica, el siguiente en marzo en la colonia San Antonio, el tercero en julio en el ejido La Tortuga y el cuarto en octubre en colonias del sur del municipio, en los cuales se desmantelaron laboratorios para la confección de los estupefacientes.

Puntos de venta

Para que una droga inunde las calles necesita no sólo producción sino también una aceitada estrategia de venta, la cual debe ser rápida y de bajo perfil. Por tanto, la proliferación del cristal y el aumento de sus usuarios tiene como base la aparición de cientos de narcotiendas en colonias, rancherías y áreas clave de gran flujo.

El narcomenudeo es, por ende, el brazo fuerte de la estrategia criminal, que se ampara en la impunidad, la falta de vigilancia de las autoridades y de una corrupción que existe en todos los aspectos de la sociedad.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 45.5% de los habitantes en Ciudad Obregón han atestiguado la venta de drogas en las calles cercanas a su hogar, lo que habla de cómo el mercado interno de drogas está en apogeo, con todo lo negativo que ello implica para la comunidad.

Hace tan sólo veinte días, López Obrador reconoció que “en Cajeme es donde tenemos más consumo y más narcomenudeo”.

¿Qué es?

La metanfetamina que se vende en las calles tiene como base componentes baratos y altamente tóxicos; de acuerdo con el Instituto Nacional en Abuso de Drogas de Estados Unidos, la droga producida en narco laboratorios tiene como base la pseudoefedrina, la cual es mezclada con ácido de baterías, líquido destapa años, queroseno o anticongelante.

Fuente: Tribuna